Schepencollege buigt zich over vernielde kapel Erik De Block

01 oktober 2019

14u27 0 Wervik Langs de Prinsenstraat in Wervik werd zaterdagmorgen een oude kapel aangereden. Dat gebeurde toen een automobiliste plots heel hard moest niezen en daardoor de controle over het stuur verloor. Op de plaats van het ongewoon ongeval is het zone 30. Burgemeester Youro Casier (sp.a) liet ondertussen door de stadsdiensten uitzoeken wie de eigenaar van die kapel eigenlijk is.

“Eind de jaren zestig is er grond onteigend voor de verbreding van de Prinsenstraat”, aldus de burgemeester. “Op het nieuwe rooilijnplan staat de kapel voor tachtig procent op het openbaar domein. Iemand van onze ambtenaren heeft ondertussen een van de eigenaars van de kapel gesproken. Er zijn geen schenkingen gedaan of er is niks op papier terug te vinden over deze kapel. Ze werd als het ware onteigend. Begin de jaren zeventig was er een akkoord dat de stad Wervik de kapel ging verplaatsen in de weide, maar deze was blijkbaar niet stabiel genoeg en men is er af gebleven.”

De kapel staat aan de inrit van een boerderij en aan de rand van een grote weide waar er in de toekomst nieuwe woningen komen. “De familie is bezig met de ontwikkeling van de bouwgronden en de ontwikkelaar van deze gronden zou de kapel graag weg willen”, zegt Youro Casier.

Wat er nu uiteindelijk gaat gebeuren met die kapel, zal worden besproken op het schepencollege. “Op basis van het advies van de bevoegde dienst gaan we dan een beslissing nemen”, aldus de burgemeester.

Die kapel werd halfweg de jaren vijftig gebouwd in opdracht van Omer Vantomme en Irène Maertens die toen op de hoeve woonden. Tussen 1980 en 2000 wapperden daar in de Meimaand Mariamaand jaarlijks de Mariavlaggen Maurice Bostyn woonde vlakbij en liet er dagelijks kaarsen branden. Hij deed dit tot zijn vertrek naar het rusthuis. De kapel maakt alvast deel uit van het cultureel erfgoed.