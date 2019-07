Schepen vindt actie boze huisbaas niet aanvaardbaar

“Een moderne schandpaal kunnen we niet aanvaarden” Erik De Block

03 juli 2019

13u41 0 Wervik De actie van een boze huisbaas uit het kleine Zandvoorde haalde dinsdagavond de gemeenteraad in Wervik. De man verhuurt woningen in Zandvoorde, Wervik en Wijtschate en ondernam een toch wel opvallende actie om achterstallige huur te ontvangen. De boze huisbaas zette op een ongewone manier enkele huurders met schulden te kijk.

Aan de voorgevels hingen borden met daarop de som van de huurachterstand. In het geval van een bewoner in Zandvoorde gaat het volgens de boze huisbaas om 1.822 euro, in Wervik zelfs om 3.333 euro. De advocate van de huurder uit Wervik betwist de cijfers.

Het Vlaams Huurdersplatform, dat opkomt voor de rechten van huurders, vindt de actie niet kunnen. Tom Durnez (CD&V) kaartte de handelswijze van de huisbaas aan tijdens de gemeenteraad en vroeg of het stadsbestuur deze manier van werken zal toelaten. “Ik vind het een heel bedenkelijke actie van de verhuurder”, reageert schepen van Wonen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

“Dat brengt niets bij en is onnodig. Een moderne schandpaal kunnen we niet aanvaarden. De huisbaas moet zich tot de vrederechter wenden. Het gaat hier om een burgerlijke zaak tussen twee partijen. Zo’n bord ophangen past niet en zal niks helpen aan een oplossing. Ik raad de huurders aan zo’n bordje te verwijderen. De politie ziet geen mogelijkheid om op te treden. Hopelijk blijft het bij een eenmalig incident. Het is niet aanvaardbaar.”

Tom Durnez vroeg in hoeverre de stad weet heeft van nog huurders met grote huurachterstanden en of er een toenemend probleem is. “Vanuit de sociale dienst van het OCMW is er in geval van een mogelijke uithuiszetting een huisbezoek”, aldus schepen Bert Verhaeghe. “Over concrete cijfers beschikken we niet.”