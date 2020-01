Schepen Bert Verhaeghe verliest dochter Charlotte (2): “We hebben ze gevonden in haar bed toen het al te laat was” Erik De Block

14 januari 2020

17u00 9 Wervik Drama ten huize van eerste schepen en toekomstig burgemeester Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). Dochtertje Charlotte (bijna 2 jaar) is dinsdagmorgen thuis overleden. Rond 6 uur kwam de ambulance ter plaatse en werd een MUG-team opgeroepen. Helaas mocht voor kleine Charlotte geen hulp meer baten.

Bert Verhaeghe (37) is advocaat, schepen en toekomstig burgemeester van Wervik, zijn echtgenote Elke Wybaillie (34) is chirurg in AZ Delta Roeselare. Ze is er in november 2019 gestart op de dienst long-vaatchirurgie. Ondanks hun drukke job waren hun twee dochters hun twee oogappels. Naast Charlotte hebben Bert en Elke hebben nog een dochter Marie (4). Schepen Bert Verhaeghe neemt Marie af en toe mee naar een receptie of huldiging in het stadhuis. “Hier zijn geen woorden voor”, reageert Bert op het verlies van ‘Charlotje’. “Charlotte lag deze morgen dood in jaar bedje. Blijkbaar heeft ze ademhalingsproblemen gekregen en is ze gestorven in haar slaap. Toen mijn echtgenote haar aantrof, was het al te laat. In de loop van de nacht hebben we niks gehoord of opgemerkt. Charlotje werd een week te laat geboren en de eerste maanden had ze problemen met het slikken. Maar ondertussen was Charlotje een gelukkig kindje geworden. Nu blijven we verweesd achter. Gelukkig krijgen we veel steun van familie en vrienden.”

Family time

Verhaeghe is als schepen bevoegd voor Omgeving en ruimte, Stadsvernieuwing, Wonen, Ondernemen, Kinderen, jongeren en gezinnen. Bert en Elke huwden in september 2013. Omwille van de gezinsuitbreiding waren Bert en Elke verhuisd van hun appartement aan de Leiekaai naar een woning in de Ommegangstraat. Begin vorig jaar begon dokter Elke in de Leiestraat in Wervik met haar medische praktijk De Sterre. Ondanks hun drukke agenda maakte het koppel vaak tijd voor ‘family time’. Zoals in de afgelopen eindejaarsperiode of de vorige zomer op vakantie in Oostenrijk. Bert en Elke genoten met hun twee dochters.

Er wordt van Charlotte afscheid genomen tijdens een Engelenmis op zaterdag 18 januari om 14.30 uur in de Sint-Medarduskerk in Wervik.