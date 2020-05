Sanering teerputten op oude gassite en aanleg parking eindelijk goedgekeurd: “Het wordt een groene parking, met 71 parkeerplaatsen voor langparkeren” Erik De Block

22 mei 2020

13u56 1 Wervik De gemeenteraad keurde het bestek voor de sanering van de gronden van de oude gassite en de aanleg van een groene parking in de Gasstraat in Wervik goed. Er komen 71 parkeerplaatsen voor langparkeren. Het gaat om een dossier dat al veertien jaar (!) aansleept. Op de site bevonden zich teerputten van een oude gasfabriek.

De historie rond deze teerputten gaat ver terug. De stad Wervik kocht de grond in 1988 van Gaselwest. De eerste teerput werd op de oude gassite in de Gasstraat ‘ontdekt’ in mei 2006, toen de technische dienst er met een vrachtwagen door een gewelf zakte. Later bleken er twee teerputten te zitten. De verontreiniging bleek historisch gebonden en toe te schrijven aan de gasfabriek die er tot 1917 open was. Sindsdien bleven de twee teerputten onaangeroerd. In de zomer van 2007 werden ze leeggetrokken. Nadien volgde een studie over de bodemverontreiniging. Het terrein is tot vandaag nog altijd afgesloten met hekken en de toegang is verboden.

De sanering van de gronden is nu dus goedgekeurd door de gemeenteraad, en zal gebeuren in overleg met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Hiervoor werd op de gemeenteraad van halfweg 2015 een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. De kosten voor de sanering zijn geraamd op 565.575,30 euro, en zijn voor zeventig procent ten laste van OVAM en voor dertig procent ten laste van de stad. De totale raming voor het saneren en de aanleg van de parking bedraagt 904.641,21 euro, btw inbegrepen.

Groene parking

“Het wordt een groene parking”, vertelt schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Er komen vier parkeerplaatsen voor mindervaliden. De voorzieningen worden getroffen om later laadpalen voor elektrische wagens te installeren. De site wordt ook voorzien van openbare verlichting en de nodige bewakingscamera’s.”

Dit aanslepend dossier wordt gekoppeld aan het dossier voor de heraanleg van de Steenakker, momenteel nog de grootste centrumparking. In de toekomst kan je daar alleen nog kortparkeren. De oppositiepartij CD&V wil meer parkeerplaatsen op de Steenakker. “We vinden de Gasstraat een ‘noodparking’”, klinkt het bij fractieleider Bercy Slegers.

Steenakker

Volgens schepen Bert Verhaeghe komen er op de Steenakker dertig à veertig parkeerplaatsen, heel wat minder dan er momenteel zijn. “We willen van de Steenakker een mooi kwaliteitsvol plein maken”, benadrukt schepen Verhaeghe. Voor CD&V is dat te weinig, zij willen er vijftig à zestig.

‘Sanering teerputten wordt tienjarenplan’ kopten we over dit dossier in onze krant van 10 november 2012. Het is nog steeds zeer de vraag wanneer die groene parking er eindelijk zal zijn. “Ik ga me niet uitspreken over de timing”, aldus de schepen. “We moeten tegen het bouwverlof de aannemer kennen. Eén aannemer zal zowel de sanering doen als de parking aanleggen. Hoelang de sanering zal duren, is moeilijk te voorspellen. Veel hangt af van de moeilijkheidsgraad.”