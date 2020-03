Ryan (15) gaat winkelen met een …gasmasker Erik De Block

21 maart 2020

19u08 51 Wervik Wie zaterdagvoormiddag ging winkelen in de supermarkt Spar in de Geluwestraat in Wervik keek van deze bezoeker alvast heel raar op.

Deze man droeg immers zoals nogal wat mensen om zich middenin de coronacrisis te beschermen geen mondmasker maar een Russisch gasmasker uit de Koude Oorlog (1947-1991). De giftige filter werd vervangen door lagen katoen. Het gasmasker doet het effectief wel: je kan er rustig door ademen, er is een perfect gezichtsveld en die vervloekte corona moet toch eerst door al die lagen katoen. Deze gasmasker is her en der nog voorradig. Zo blijkt alvast op het internet. Eén voor allen en allen voor één: dit blijft ook nu de leuze.

Ondertussen kunnen we een naam plakken op de drager van het gasmasker: Ryan Vansteenkiste (15). “Mijn papa Steven en plusmama Ann werken beiden in de zorg”, vertelt Ryan. “Mijn mama Deborah werkt als poetsvrouw in woonzorgcentrum Het Pardoen. Ik hoorde dat er een tekort is aan mondmaskers en begon na te denken. Daarom wilde ik dit uittesten, want je ziet er goed door en nu vooral zal goede bescherming belangrijk zijn om die fameuze curve af te vlakken.”

“Het ziet er misschien idioot uit, maar alle kleine dingen kunnen soms helpen hoe bizar ook. Mijn leraar Jürgen Rigole vertelde dat men in de middeleeuwen tegen de pest maskers droeg. Ik hoop niemand schrik aan te jagen en ondertussen ging ik toch veilig met handschoenen en masker op boodschappen.”