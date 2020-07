Rouge Clipdance en Dance Base worden DR Company,

elf jaar geleden gestart met vijftien leden, “ons ledenaantal groeide jaar na jaar, de teller staat nu op 208 leden” Erik De Block

09 juli 2020

13u45 0 Wervik Na elf jaar nam Heleen Leleu in sportcentrum De Pionier in Wervik afscheid van Rouge Clipdance. Evelien Parmentier van Dance Base Geluwe neemt haar taken over. De beide dansgroepen blijven bestaan maar gaan verder onder de naam DR Company. “De combinatie met mijn job en privéleven is niet meer doenbaar”, vertelt Heleen Leleu. “Deze zomer verhuizen we naar Emelgem.”

“Ik wilde hier iedere les zijn en het niet loslaten. Er waren elke dag danslessen. Uitgezonderd op zondag, voor mij een heilige dag. (lacht) Ik had nooit gedacht dat ik het zou afgeven. We hebben overwogen om intern naar opvolging te zoeken. Ik zag niet onmiddellijk iemand. Op termijn zijn er wel een paar maar nu is het nog iets te vroeg voor sommigen. Het is allemaal niet evident. Het is belangrijk om sterk in je schoenen te staan en karakter te hebben.”

Rouge Clipdance groeide in de loop der jaren uit tot een echt succesverhaal. Ondanks de ‘concurrentie’ van Compagnie Tros. “Eerlijk gezegd, in het begin was dat moeilijk”, blikt Heleen lang geleden terug. “We zijn gestart met vijftien leden. Ons ledenaantal groeide jaar na jaar. De teller staat op 208 leden. Daartoe behoren er elf jongens. Ik kan niemand weigeren en dat is mijn probleem.”

De oplossing voor de opvolging van Heleen Leleu kwam dus uit het naburige Geluwe. “We bestaan vijf jaar”, vertelt Evelien Parmentier. “Vroeger was er in Ter Linde negen jaar The Dance Academy. Ik gaf er les. Evelien Meeuws en Jonathan Lotoi uit Izegem stopten omdat het niet meer combineerbaar was met hun job. Nu tellen we 80 leden (waaronder twee jongens, red) en zijn met vier lesgevers. Ze doen dat op zelfstandige basis. Rouge Clipdance kende ik vroeger niet. Alleen van naam. Bleek dat we over dansen dezelfde visie hebben. We hebben niet echt een uitgesproken genre. Het bestuur van Rouge Clipdance is bereid te blijven. Ook de meeste lesgevers en dat is een grote geruststelling.”

Evelien Parmentier is afkomstig uit Torhout en woont in Rekkem. Dance Base Geluwe is actief van maandag tot en met donderdag. “In de danszaal en ook één keer in de judozaal”, vertelt Evelien. “De groep van het derde, vierde en vijfde leerjaar telt 30 leden, het eerste, tweede en derde middelbaar 26. Die grootste groepen zou ik graag splitsen maar er zijn niet genoeg uren vrij.”

Rouge Clipdance en Dance Base krijgen dus een nieuwe naam. “Het wordt één dansschool op twee locaties”, zegt Evelien. “Het eerste jaar gaan we wel zien hoe het reilen en zeilen verloopt. We willen vooral het vrolijke aanhouden. Het zich amuseren. Ik vind het wel tof dat ik die kans krijg. Ik zou het veel te jammer vinden had Rouge helemaal moeten verdwijnen. Ik zou me ‘schuldig’ hebben gevonden. Met Dance Base Geluwe zijn we een vennootschap. De eindbeslissing ligt bij mij.”

Door het coronavirus viel er heel wat in het water. Ook bij de twee dansscholen. “Er was onze show in de stadszaal Oosthove”, vertelt Heleen. “We hadden al alles gekocht. Zoals kleding en decor. Dat is natuurlijk niet verloren.” “Drie weken geleden hadden we normaliter een optreden in Ter Linde”, vertelt Evelien.