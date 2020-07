Rouge Clipdance en Dance Base fusioneren tot DR Company: “Beide dansscholen blijven bestaan, maar onder dezelfde naam” Erik De Block

13u45 0 Wervik De Wervikse dansscholen Rouge Clipdance en Dance Base gaan voortaan door het leven als DR Company. Na elf jaar heeft Heleen Leleu afscheid genomen van Rouge Clipdance en Evelien Parmentier van Dance Base Geluwe neemt haar taken over. Beide dansgroepen blijven bestaan, maar gaan dus voortaan verder onder een nieuwe naam.

Heleen Leleu heeft Rouge Clipdance elf jaar geleden opgericht en de dansschool is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echt succesverhaal. “Al hebben we het in het begin niet makkelijk gehad”, blikt Heleen terug. “We zijn gestart met vijftien leden, maar jaarlijks groeide dat aantal. De teller staat nu op 208 leden. Dagelijks zijn er danslessen, behalve op zondag. Dat is voor mij een heilige dag”, lacht Heleen. “Maar de combinatie met mijn job en privéleven werd stilaan niet meer haalbaar. Bovendien verhuizen we deze zomer naar Emelgem. Ik heb nog overwogen intern een opvolger te zoeken, maar zo makkelijk is dat niet.”

En zo kwam Heleen uit bij Dance Base in het naburige Geluwe. “We bestaan vijf jaar en tellen tachtig leden”, vertelt Evelien Parmentier. “Ik ken Rouge Clipdance eigenlijk alleen van naam, maar na een eerste gesprek met Heleen bleek dat we dezelfde visie hebben over dansen. We hebben niet echt een uitgesproken genre. Ook het bestuur van Rouge Clipdance en de meeste lesgevers zijn bereid te blijven, dus dat is een grote geruststelling.”

Rouge Clipdance en Dance Base krijgen dus een nieuwe naam. “Het wordt één dansschool op twee locaties”, verduidelijkt Evelien. “Het eerste jaar zullen we wel zien hoe het verloopt. We willen vooral dat iedereen zich blijft amuseren. Ik vind het alleszins wel tof dat ik die kans krijg.”