Rosette Vanacker (85) is 80 jaar muzikant:

“De muziek houdt de geest fit”, zondag concert

van West-Vlaams Accordeonorkest Erik De Block

11 september 2019

15u56 0 Wervik Het West-Vlaams Accordeonorkest speelt zondag 15 september om 15 uur in GC Forum in Wervik een uitzonderlijk concert. Rosette Vanacker (85) is immers 80 jaar muzikant en dat wordt zondag gevierd. Haar curriculum vitae is indrukwekkend. “Ik zal blij zijn als het concert voorbij is”, vertelt Rosette. Ondanks haar hoge leeftijd denkt ze helemaal nog niet aan afhaken. “Zolang het gaat, doe ik verder”, aldus Rosette. “De muziek houdt de geest fit.”

In 1948 begon ze aan het stadsconservatorium in Kortrijk aan haar muziekstudies. Rosette volgde er notenleer en viool. Een jaar later behaalde ze bij de Belgische Nationale Accordeonisten Vereniging in Brussel de eerste prijs accordeon met de grootste onderscheiding. “Ik ben geboren in het Luna Park, vlak naast de spoorweg in de Molenstraat”, vertelt Rosette. “Het was thuis een muzikaal nest want mijn vader Joseph was muzikant en mijn zus Paulette zaliger speelde piano. Mijn papa speelde viool, slagwerk, contrabas en nog veel meer. Als vijfjarige leerde ik van mijn vader muziek spelen. Eerst trommel, dan viool en accordeon. In die periode was er toen in Wervik geen muziekschool.”

Aan het koninklijk muziekconservatorium in Gent behaalde ze in 1952 de eerste prijs notenleer en vijf jaar later de eerste prijs viool. Het stopte niet met haar studies want in 1972 behaalde Rosette de eerste prijs gitaar aan het koninklijk muziekconservatorium Antwerpen.

In 1972 was Rosette Vanacker medestichter, soliste en arrangeur van het West-Vlaams Accordeonorkest. “Op zaterdagavond repeteren we in Ieper, drie op de vier weken”, vertelt Rosette. “De muzikanten komen werkelijk uit heel de provincie. Van Oostende tot Roeselare. De jongste is tien, een leerlinge van mij.” (lacht)

Het programma voor het concert onder leiding van dirigent Rik Rabaey uit Roesbrugge en zijn dochter Marieke vermeldt twee keer een tiental nummers. Waaronder ‘Geen wonder dat ik ween’ van Paul Severs, Hallelujah van Leonard Cohen en op het einde Leef van André Hazes. Niet wat vreemd voor een accordeonorkest? “Helemaal niet”, zegt Rosette. “Trouwens, dat zijn doodeenvoudige liedjes. Bedoeling van dat concert is dat de mensen de mogelijkheden van het instrument leren kennen, plus de soorten muziek die je op een accordeon kan spelen.”

Het West-Vlaams Accordeonorkest telt ongeveer 25 leden. “Er is ook piano, fluit en zang”, vertelt Rosette. “We luisteren ook uitvaartplechtigheden en huwelijken met aangepaste muziek op. Iedereen speelt bij ons gratis. We zijn gestructureerd als een symfonieorkest.”

Rosette Vanacker woont in de Geluwesesteenweg en is gehuwd met Jacques Ramault (82). Ze trouwden laat in 1978 en leerden elkaar kennen tijdens een wintersportvakantie. Zelf speelt hij geen accordeon. “Ik ben barman en chauffeur, want Rosette rijdt niet met de auto”, vertelt Jacques.

In 1950 werd ze leerkracht notenleer en accordeon aan de ‘Hogere school voor Volksmuziekinstrumenten’ van componist Albert De Hollander. Van 1965 tot 1995 gaf Rosette gitaar en samenspel aan de muziekacademie van Wervik, Menen en Ieper. Rosette is ook componist en arrangeur. “Ik componeer nog altijd en schreef meer dan 300 arrangementen voor het West-Vlaams Accordeonorkest.”

Rosette had destijds ook haar eigen orkest en speelde op bals en in cafés. Ze bezit veel platen van weleer. Tickets kosten in voorverkoop 7,50 euro en aan de ingang 10 euro. Tickets via info@wvao.be of 057/30 01 72.