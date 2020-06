Roof voorbereid net voor lockdown? Bestelwagen dakwerker leeggeroofd VHS/DBEW

19 juni 2020

20u12 0 Wervik Tonny D’hellem, zaakvoerder van dakwerkenbedrijf DTRoof uit Wervik, is het slachtoffer geworden van materiaaldieven. Die braken één van zijn bestelwagens open. “Net voor de lockdown was het slot al geforceerd”, zegt de man.

Toen zijn ploegbaas vrijdagmorgen wou vertrekken naar een werf, kreeg de man bij het starten van de motor een signaal dat de achterdeur van de bestelwagen niet gesloten was. “Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij dat er ingebroken was”, zegt zaakvoerder Tonny D’hellem. Uit de amper enkele maanden oude bestelwagen verdween al het werkmateriaal dat op batterijen werkt. “Boormachine, slijpschijf, tot zelfs de werfradio, noem maar op”, legt Tonny uit. “Zelfs de batterijen en de laders werden meegenomen. Ik schat het nadeel op zowat 2.500 euro.”

Elk slot geforceerd

Merkwaardig: in de twee andere bestelwagens die ook aan de woning van Tonny in de Sint-Jansstraat stonden geparkeerd, werd niet ingebroken. “Misschien werden ze opgeschrikt”, haalt de man zijn schouders op. “Ach, volgens mij kwamen die gangsters net voor de lockdown ook al langs. Op een nacht waren er toen een achttal inbraken in Wervik. Bij mij werden die keer van elke bestelwagen het slot van de achterdeur geforceerd. Maar er werd niks gestolen. En haast om die sloten te vervangen, had ik niet. Met de sleutel kreeg ik de deuren niet meer open maar wel met de afstandsbediening.”

Speciaal teruggekomen?

Tonny D’hellem vermoedt dat de daders van toen speciaal zijn teruggekeerd om bij hem een slag te slaan. “Alleen bij mij zelfs, want elders werd afgelopen nacht in heel Wervik nergens ingebroken. Dat heeft de politie me gezegd.” Mogelijk dezelfde daders die in Wervik toesloegen, zijn verantwoordelijk voor een identieke inbraak in Menen. Ook daar werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een bestelwagen. Daar verdween voor zowat 5.000 euro aan werkmateriaal. De politie onderzoekt de zaak.