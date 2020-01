Rock op het Plein wordt betalend om de traditie verder te kunnen zetten, prijs van de tickets is nog niet bekend Erik De Block

11 januari 2020

15u25 0 Wervik Het muziekfestival Rock op het Plein in augustus op het Sint-Maartensplein in Wervik wordt door de stijgende kosten en de hogere vraagprijzen van de groepen niet langer gratis. “Om de traditie als muzikale opener van de vijfdaagse zomerkermis verder te zetten, wordt het concept wat gewijzigd”, aldus voorzitter Dimitri Durnez.

De vzw Tobacco Town Music maakte het nieuws zaterdag bekend. Rock op het Plein bestaat reeds sedert 1983 en was van 2002 tot en met 2006 eerder al eens betalend. De andere edities altijd gratis. “Met onze huidige bestuursploeg namen we de organisatie over in 2009 en in vergelijking met toen zijn de kosten bijna verdubbeld”, zegt de voorzitter.

“De laatste jaren is het moeilijker geworden om het festival financieel rond te krijgen en het gratis te kunnen aanbieden. Een aantal subsidies zoals van de provincie zijn weggevallen. We hebben alles overwogen en zaten in december een paar keer samen, ook met het stadsbestuur.”

De volgende editie vindt plaats op vrijdag 14 augustus. “De prijs van de tickets is nog niet bepaald”, vertelt Dimitri Durnez. “Het zal afhankelijk zijn van het programma. Het Sint-Maartensplein even vol kunnen vullen is onze ambitie. We zijn er ons van bewust dat we commentaar gaan krijgen nu het betalend wordt. Gooiden we de handdoek, dan zou er ook commentaar zijn geweest.”

De beslissing komt er na rijp beraad. “Er waren een vijftal opties”, aldus gewezen voorzitter Gregory Volcke. “Aan stoppen hebben we nooit gedacht maar één van de opties was weggaan van het Sint-Maartensplein om meer plaats te hebben of te kiezen voor een ander weekend. Een andere optie was er een tweedaagse van te maken.”

Tijdens Rock op het Plein is het een komen en gaan van festivalgangers. Valt het weer mee, dan zijn er wel zo’n vierduizend aanwezigen. De stad was bij de besprekingen betrokken. “We vinden het belangrijk dat Rock op het Plein de start van de kermis blijft”, aldus schepen Sonny Ghesquière (SP.A). “We willen als stad extra inspanningen doen, daarom niet puur financieel.”

En er zijn nog veranderingen want om het engagement in de toekomst te verzekeren, zal Dylan Hoornaert samen met Dimitri Durnez het co-voorzitterschap op zich nemen. Nieuw in het bestuur zijn Mathias Theuwen en Hanne Vanden Broele. “We willen tijdens het festival meer inzetten op beleving zodat er meer te zien is dan alleen maar optredens.”

Op de eerste namen op de affiche is het momenteel nog wachten. De organisatoren momenteel met drie bands. Het moet in elk geval beter dan de vorige editie. “We hadden toen het duurste programma maar ook het minste qua niveau en bovendien viel het weer tegen”, aldus een eerlijke Gregory Volcke.