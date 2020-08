Robbe Verstraete beklimt liefst 196 keer de Kemmelberg: “Het deed deugd om die steun te voelen” Erik De Block

30 augustus 2020

16u44 6 Wervik Bouwvakker Robbe Verstraete (28) uit Geluwe beklom zaterdag op een mountainbike maar liefst 198 (!) keer de Kemmelberg langs de lange kant. Die sportieve uitdaging deed hij voor Kom op tegen Kanker, waar meer dan 2.500 euro voor werd ingezameld. In augustus 2010 stelde men bij Robbe de ziekte van hodgekin (lymfeklierkanker) vast.

Na een moeilijke periode van chemo en bestralingen overwon hij de ziekte en werd hij een fervent fietser. Met ‘Everesting Kemmel for Life’ stond hij voor een grote uitdaging. Bedoeling was het aantal hoogtemeters van de Mount Everest (8.884 meter) te overbruggen. Die Everesting op de Kemmelberg stond gelijk aan 187 beklimmingen en het werd dus veel meer.

Robbe startte en eindigde in het donker. Hij begon al om 3.30 uur ‘s ochtends en eindigde omstreeks 21.30 uur. De weersomstandigheden zaten alvast niet mee, want in de namiddag regende het fel en lagen de kasseien er dus gevaarlijk bij. Robbe beklom de Kemmelberg vanaf de Bergstraat. Eén ronde heen en terug bedroeg één kilometer en duurde gemiddeld vier minuten. Zijn echtgenote Femke Verfaillie zorgde voor de bevoorrading met ontbijtkoeken en een koude pastaschotel, energierepen, bananen, liters water en cola

“In totaal kom ik uit aan 205 kilometer”, vertelt Robbe. “Het exact aantal hoogtemeters moet nog door Everesting Challange worden bevestigd. Er reden constant mountainbikers mee. Van 4 tot 8 uur vergezelde een vroege vogel me. Nadien reed ik een uur helemaal alleen en daarna had ik altijd gezelschap. Er kwam ook veel familie me aanmoedigen. Elk jaar is er een familieweekend maar door corona die jaar niet. Nu kwam mijn familie naar de Kemmelberg en was het tof om die steun te voelen.”

Een dag rust is genoeg

Daags nadien blikt Robbe tevreden terug. “Ik heb zware benen, maar voel anders niet veel last”, zegt hij. “Ik werk bij mijn broer en hij stelde voor om maandag een dag recup te nemen. Ik zal toch gaan werken. Op zondag een dag in de zetel hangen, volstaat. “(lacht)

Sonny Debacker en bakker Frederic Delva uit Wervik kwamen in de namiddag Robbe aanmoedigen. “Eigenlijk had ik wel zin om een paar ronden mee te rijden”, vertelt Sonny, die al jarenlang lid is van mountainbikeclub De Raketmannen. “Robbe kende ik persoonlijk niet, Frederic kent hem wel. Wat Robbe deed is super. Hij is duidelijk een karaktermens. We zijn een halfuur blijven kijken, net voor het begon te regenen. Eigenlijk had ik niet verwacht dat dit zou lukken. Chapeau alvast. Om zo’n prestatie te omschrijven, zijn er eigenlijk niet veel woorden nodig.”

“Ik heb niet echt een volgende uitdaging in gedachten”, zegt Robbe. “Hier en daar komt er volgend jaar wel een andere challenge. Met een groep mountainbikers zijn we vorig jaar naar Oostenrijk geweest. 210 kilometer en van 5 tot 19 uur in de regen. We hadden toen 7.200 hoogtemeters.”

Robbe Verstraete financieel steunen kan nog altijd via www.komoptegenkanker.be/acties/kemmel-life.