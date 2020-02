Rit huiswaarts na discotheekbezoek eindigt in vuurzee: bestuurder spoorloos VHS

01 februari 2020

11u22 6 Wervik Langs de Kruisekestraat in Wervik is zaterdagmorgen een Volkswagen Golf met Franse nummerplaat uitgebrand. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de bestuurder verdwenen. Wel ter plaatse: de uitbater van dancing Holiday Club, waar de Golfrijder luttele minuten voordien vertrokken was.

Blussers van de posten Wervik en Zonnebeke hoefden niet te zoeken naar de plek van de autobrand. Hoog oplaaiende vlammen wezen in het pikdonker de weg. De brand was snel onder controle maar de Volkswagen Golf ging helemaal verloren. Een bestuurder was er niet: die bleek weggelopen, om een nog onbekende reden. Vlakbij stond wel een Mercedes in de groene berm. De bestuurder daarvan was ook ter plaatse. Het bleek te gaan om Adrien de Sousa, de uitbater van dancing Holiday Club in Geluveld. De danstent heropende vrijdagavond na vier maanden van sluiting. Die kwam er na alweer een inval in de zaak, waarbij onder meer zwartwerk werd vastgesteld.

Rook onder de motorkap

Adrien de Sousa was kennelijk gebeld door de bestuurder van de auto met Franse nummerplaat. Die had net als honderden anderen stevig gefeest op de heropeningsavond en was ’s morgens in alle vroegte huiswaarts getrokken. Maar al na enkele kilometer moest de man zijn voertuig aan de kant zetten omdat er rook van onder de motorkap kwam. De vlammen verspreidden zich snel en in geen tijd stond de wagen in lichterlaaie. Adrien de Sousa probeerde het vuur nog te doven met een brandblusser maar dat was onbegonnen werk. De eigenaar van het voertuig zal nu opgespoord worden.