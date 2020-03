Reuzenkinderen noemen Medard en Lyse Erik De Block

08 maart 2020

09u07 0 Wervik Medard en Lyse zijn de namen van de tweeling van de reuzen Turlutte uit Wervicq-Sud en Sos den Blauwer uit Wervik.

Het stemmen voor een naam kon online door inwoners uit Wervik en het naburige Wervicq-Sud tot op Valentijn. Uit de vele inzendingen werd een shortlist van namen weerhouden voor de twee reuzenkinderen: Medard en Lyse, Lars en Lyse, Paco en Amo, Vick en Vaire, Fred en Odette.

De twee reuzen, die in juli 2018 in het huwelijk zijn getreden, werden de fiere ouders van een jongen en meisje. De doop van de twee kinderen vindt plaats op zondag 5 april om 11 uur, symbolisch op de grensbrug. Nadien vinden aan het gemeentehuis in Wervicq-Sud heel wat activiteiten plaats.