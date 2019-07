Reus Jan de Gaper wordt zaterdag zestig Redactie

10 juli 2019

11u21 0 Wervik Tot de hoogtepunten van de Gapersfeesten dit weekend behoort alvast het verjaardagsfeest van reus Jan de Gaper. Afspraak zaterdag 13 juli om 16 uur aan de feesttent op de Sint-Denijsplaats. Zestien Jaar geleden trad Jan de Gaper in het huwelijk met Treze Belle, afkomstig uit Beselare. Ze zal ook van de partij zijn.

Ook de Wervikse Reuzen zijn door het Gaperscomité uitgenodigd. De harmonie Sint-Cecilia zorgt voor de muzikale noot. Na het uitdelen van geschenken is het tijd voor dans en muziek. Wie een wenskaart meebrengt, krijgt een speciaal cadeau. Alle inwoners kregen een mooie brochure met het programma. Daarin steekt van Jan de Gaper een tekening om te kleuren. Wie zaterdag tussen 16 en 19 uur die tekening afgeeft aan de feesttent, krijgt een lekkere attentie. Luc Descamps is de grote bezieler van het verjaardagsfeest. Om 16.30 uur vindt vanuit een hoogtewerker de jaarlijkse Gapersworp plaats.

Jan De Gaper was eigendom van het wijkcomité De Witte Poorte en was er altijd van de partij tijdens de ondertussen verdwenen wijkfeesten in juli. De inwoners van De Witte Poorte kregen voor het verjaardagsfeest een uitnodiging in hun brievenbus. Jan de Gaper trad in het huwelijk op de dag van de tweejaarlijkse Heksenstoet in Beselare. Hij dronk er heksenbloed en werd zwaar ziek.