Reus Jan de Gaper viert zestigste verjaardag op de Gapersfeesten met bloemen, taart en de polonaise Erik De Block

14 juli 2019

09u12 0 Wervik Tot de hoogtepunten van de Gapersfeesten dit weekend behoorde alvast het verjaardagsfeest van reus Jan de Gaper. Aan de feesttent op de Sint-Denijsplaats was er hiervoor zaterdagnamiddag behoorlijk veel volk. Zestien jaar geleden trad Jan de Gaper in het huwelijk met reuzin Treze Belle, afkomstig uit Beselare. Ze was ook van de partij zijn. Evenals de Wervikse Reuzen Jan Buuc en Marie Spillaert en hun vier reuzenkinderen Jan, Pier, Pol en Sif.

Jan de Gaper is woensdag zestig jaar maar dat werd dus zaterdag al gevierd tijdens het volksfeest. Na het uitdelen van geschenken was het tijd voor dans en muziek. De poging om een polonaise te dansen was niet meteen een groot succes. “Lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria”, weerklonk. De verjaardagstaart en bloemen ontbraken evenmin.

Wie een wenskaart meebracht, kreeg een speciaal cadeau. Alle inwoners ontvingen eerder een mooie brochure met het programma. Daarin stak van Jan de Gaper een tekening om te kleuren. Wie die tekening afgaf aan de feesttent, kreeg een lekkere attentie.

Jan De Gaper was eigendom van het wijkcomité De Witte Poorte en was er altijd van de partij tijdens de ondertussen verdwenen wijkfeesten in juli. De inwoners van De Witte Poorte kregen voor het verjaardagsfeest een uitnodiging in hun brievenbus. Jan de Gaper trad in het huwelijk op de dag van de tweejaarlijkse Heksenstoet in Beselare. Hij dronk er heksenbloed en werd zwaar ziek.