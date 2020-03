Reisreportage over Latijns-Amerika in GC Forum Erik De Block

04 maart 2020

15u42 0 Wervik In GC Forum organiseert vtbKultuur Wervik op vrijdag 13 maart vanaf 20 uur de voordracht ‘27 maanden per fiets en per kano door Latijns-Amerika’. Wouter Cocquyt uit Loppem is een jonge gast die de wereld boven een klaslokaal verkoos.

Na een jaar Azië en een jaar Afrika waren nu de Amerika’s aan beurt. Hij probeerde telkens bij de plaatselijke bevolking te overnachten, wat hem in staat stelde een land echt te leren kennen. Deze reis bracht hem van São Paulo, Brazilië, via het zuiden van Patagonië tot Mexico. Goed voor 26.000 kilometer over 27 maanden. Toen hij in Peru de jungle wilde verkennen, kocht hij een houten kanootje dat hem gedurende vier maanden de inheemse bevolking leerde kennen. Tickets kosten 4 euro voor leden en 4,5 euro voor niet-leden.