Reisreportage over Laos Erik De Block

10 februari 2020

12u53 0 Wervik VtbKultuur organiseert op vrijdag 14 februari in GC Forum in de Speiestraat in Wervik een reisreportage over Laos.

Dirk Rosseel uit Roeselare bezocht er met zijn gezin het land in Zuid-Oost-Azië. Toeristen kunnen er zweven door de boomtoppen in het Bokeo-reservaat, een boottocht maken op de Nam Ou-rivier, een trektocht maken naar de Akha-stam in het noorden, fietsen in hoofdstad Luang Prabang, wandelen met olifanten, per scooter door de karstlandschappen bij Vang Vieng of door de Vallei der Kruiken reizen. Of tot rust komen langs de oevers van de Mekong of bij een boeddhistische tempel, met monniken in saffraankleurige gewaden. Tickets kosten 4,5 euro.