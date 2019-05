Rallypiloot organiseert Bal Populair in Kruiseke Erik De Block

09u47 2 Wervik Rallypiloot Paul Lietaer organiseert samen met vierdeprovincialer Sparta Kruiseke een supportersbal op vrijdag 24 mei vanaf 19.30 uur in een tent op de terreinen in de Tabakstraat. De organisatoren kiezen dit keer voor een Bal Populair.

Voor de muziek zorgen dj Rudi en dj’s Luc Snaet en Peter Desimpel. Er zijn optredens van charmezanger Jens en de coverband PartyTrooperz. Tickets kosten in voorverkoop vijf euro en aan de deur acht euro. Kaarten zijn te koop in zakenkantoor Forrest in de Nachtegaalstraat in Kruiseke en frituur Routier.