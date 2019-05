Programma Rock op het Plein staat vast Erik De Block

29 mei 2019

10u58 0 Wervik Het programma van het gratis muziekfestival Rock op het Plein op vrijdag 16 augustus staat volledig vast. Headliner is de vierkoppige band Intergalactic Lovers.

De Aalsterse groep rond frontvrouw Lara Chedraoui brengt Indierock met een bijzonder typisch geluid. Voor de fuif legde de vzw Tobacco Town Music ‘Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob & Olga Leyers’ vast. “Daarmee hebben we opnieuw een record gebroken want dat is de langste naam op de affiche van de ondertussen al 37 edities van Rock op het Plein”, lacht voorzitter Dimitri Durnez.

Het duo By August mag het festival openen. Ze zijn de winnaars van de eerste editie van ‘Rock op het Plein-kick off’. Nadien speelt The Black Gasolines. Tot het trio behoort drummer Justin Bruggeman uit Kruiseke. Ze spelen harde alternatieve rockmuziek en hebben sedert vorig jaar een eerste EP ‘Dopamine Rush’. Derde groep op het groot podium op het Sint-Maartensplein wordt Mooneye. Deze vijfkoppige band komt uit Moen. Ze brengen dromerige, rammelende popliedjes. Ze waren één van de drie laureaten van de ‘De Nieuwe Lichting’ op Studio Brussel.

Voor de jonge fans van hiphop komt het rapperscollectief Stikstof uit Brussel. De groep is het geesteskind van Jazz, Zwangere Guy en Astrofisiks, live begeleid door Deejay Vega. Zwangere Guy treedt deze zomer ook op tijdens Rock Werchter, Dranouter en Dour. Ze brengen Nederlandstalige hiphop.

“Intergalactic Lovers wilden we al enkele jaren op onze affiche”, aldus Dimitri Durnez. “Ze staan aan de top van het Belgische rocksegment en dat weten ze ook ver buiten de landsgrenzen. Hun concertagenda brengt hen steevast over heel Europa. Het is een groep met een immens goede livereputatie.”

Na de bands volgt dan traditioneel vanaf middernacht de afterparty. ‘Omdat Het Kan Soundsystem’ is bekend van Studio Brussel. Hij brengt Average Rob en de bekende kop Olga Leyers mee. Dat belooft alvast.