Programma Forum is klaar: Willy Sommers, Bart Herman, Lucien Van Impe en Freddy Maertens Erik De Block

31 mei 2019

10u54 0 Wervik GC Forum stelde het nieuw programma voor. De nieuwe brochure wordt in de loop van volgende week in alle brievenbussen verdeeld.

Blikvangers in het nieuw seizoen zijn Willy Sommers (zondag 17 november), Bart Herman (1 februari), Henk Rijckaert (zaterdag 22 februari) en als afsluiter Filip Bollaert en Eric Melaerts (zaterdag 25 april). Met de komst van gewezen wielerkampioenen Lucien Van Impe en Freddy Maertens (zaterdag 21 september) gaat men dit keer voor een sportieve opener. Met hun voorstelling ‘Mannen in geel en groen’ maken ze een nostalgische tocht doorheen hun carrière.

Er is ook ruime aandacht voor theater. Met onder meer twee voorstellingen van Het Prethuis. In De Serviceflat (vrijdag 6 december) speelt Peter Bulckaen uit Geluwe mee. In Brasschaatse Huisvrouwen (zaterdag 21 maart) staat Ronn Moss op de planken. Hij speelt als Ridge mee in The Bold and the Beautiful.

De verkoop van de abonnementen start op 11 juni. Er zijn weer interessante kortingen. Wie bijvoorbeeld kiest voor minimum vier voorstellingen, geniet al een korting van vijftien procent.

Meer info: 056/95.24.60 of www.wervik.be/forum