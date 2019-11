Proeverij en degustatie in de Nieuwstraat Erik De Block

29 november 2019

10u53 0 Wervik Twee handelszaken in de Nieuwstraat verwennen hun klanten op zaterdag 30 november met het oog op de eindejaarsperiode.

In bakkerij Frimout is er van 9.30 tot 18 uur een proeverij van nieuwe gebakjes voor eindejaar. Bakkerij Frimout bestaat in maart 35 jaar. De bakker heeft de stad Wervik in het verleden al in de kijker gezet met de Tabaknaaistertaart, Tabaknaaisterpralines en het Wervikaantje, brood gemaakt met tarwe gemalen in de Kruisekemolen. Wat verderop bij wijnen en likeuren Marleen Salomez is er van 14 tot 19 uur een wijndegustatie.