Proces namaaksigaretten uitgesteld: advocaat stelt perslekken aan de kaak Christophe Maertens

10 februari 2020

17u06 1 Wervik De rechtbank van Ieper heeft de fraudezaak rond namaaksigaretten uitgesteld naar 11 mei. Een van de advocaten klaagt dat er te veel details naar de pers zijn gelekt.

Zaakvoerder G.V. van een afvalwerkingsbedrijf uit Wervik, met een vestiging in Gistel, en zijn echtgenote V.D. moeten zich samen met vijf anderen verantwoorden voor de rechter voor de verduistering van 2,5 miljoen namaaksigaretten. Die sigaretten moesten normaal vernield worden op bevel van de douane, maar dat gebeurde niet.

De zaak werd maandag meteen uitgesteld op vraag van meester Luc Gheysens, die de hoofdbeklaagde verdedigt. De raadsman is nieuw in het dossier en vroeg wat meer tijd om zich te kunnen inwerken. Maar ook meester Joris Van Cauter sloot zich aan bij het uitstel en haalde meteen uit naar de pers. “Bijna vanaf het begin in 2015 werden de onderzoekers in dit dossier gevolgd door journalisten. Verschillende media publiceerden namen en details. Nog tijdens het gerechtelijk onderzoek legde ik een strafklacht neer bij de onderzoeksrechter. Tot mijn grote verbazing las ik vandaag in de krant opnieuw een groot artikel zonder dat die mensen al veroordeeld zijn.” De zaak zal op 11 mei behandeld worden.