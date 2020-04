Prijzen te winnen met Tabaksfee en ‘De Stoel In Wervik’ Erik De Block

26 april 2020

15u15 0 Wervik Door de coronacrisis vallen voor de Tabaksfee en haar twee eredames heel wat uitnodigingen in het water. De stad besliste een week geleden dat alle evenementen tot eind augustus worden afgelast. Dankzij de wedstrijd ‘De Stoel In Wervik’ moet Tabaksfee Tamica Labarque toch niet ‘in haar kot’ blijven.

Vanaf maandag 27 april tot en met zondag 3 mei neemt ze ergens op een leuke locatie in Wervik plaats in de stoel. Het zullen korte filmpjes worden waardoor de inwoners nieuwe plekjes in eigen omgeving leren kennen zonder uit hun kot te moeten komen. Wie de plaats herkent, kan het antwoord mailen naar destoelinwervik@gmail.com en een leuke prijs winnen. Elke avond is er een winnaar.