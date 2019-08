Prijs van knalrood kunstwerk is precies een staatsgeheim, “we gaan dat bedrag niet openbaar maken, dat is zo afgesproken met de kunstenaar” Erik De Block

21 augustus 2019

14u58 0 Wervik Tussen het dienstencentrum De Spie en de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Ter Beke staat in het centrum van Geluwe een gloednieuw kunstwerk van de plaatselijke kunstenaar Henk Delabie. Het staat op een sokkel en is ook duidelijk zichtbaar vanop de straat en parking. Het valt op omwille van de grootte, de vorm en vooral ook de felle kleur. Wat het kost is blijkbaar een staatsgeheim… “We gaan dat bedrag niet openbaar maken”, aldus voorzitter Lien Deblaere van de OCMW-vereniging Woon- en Zorgbedrijf Wervik. “Dat is zo afgesproken met de kunstenaar om zijn eventuele toekomstige projecten niet te hypothekeren.”

Kunstenaar Henk Delabie (53) is al vele jaren leerkracht aan de Stedelijke Academie Beeldende Kunst Menen. Zijn beeldhouwwerken staan op diverse plaatsen in Vlaanderen en ook het buitenland. “Specifiek heb ik hier in het ontwerp gekozen om een link te leggen met het gebouw en de prominent aanwezige boom”, vertelt Henk Delabie over zijn creatie. “De zuil-vorm komt in beide terug, alsook de cirkels die in de groenaanleg zijn voorzien.”

“De kleur zorgt voor een eigenheid en een herkenning binnen het domein. Het kunstwerk is 2,30 meter hoog, 1 meter breed en 0,5 meter diameter. Het kunstwerk is vervaardigd uit drie lagen polyester. Ze zijn weerbestendig en jarenlang kleurbestendig. Binnenin is het kunstwerk hol. De ruimte tussen de twee ‘buizen’ is vijf centimeters.”

De naam van het kunstwerk is Part Red IV. De uitleg is duidelijk. De kostprijs dus niet. En dat in tijden van ‘openbaarheid van bestuur’ en transparantie… “Ik wil benadrukken dat we dit budget verplicht aan kunst dienden te spenderen”, aldus Lien Deblaere. “We kregen hiervoor trouwens een subsidie die niet kon worden gebruikt voor andere doeleinden. Verschillende Wervikse kunstenaars werden uitgenodigd om een ontwerp voor te stellen. Enkel twee gingen hierop in. De voltallige Raad van Bestuur koos unaniem voor het werk van Henk.”

Op de sociale media Facebook is er ondertussen nogal wat ‘commentaar’ over het kunstwerk. “Er zal over gepraat worden in Geluwe en gespeculeerd over wat de vorm nu eigenlijk is”, aldus Lien Deblaere. “En dat is nu net ook de bedoeling van kunst. Mensen verwonderen en mensen dichterbij elkaar brengen. We kozen deze felle kleur omdat het opvalt maar ook wat kleur geeft in het leven van onze rusthuisbewoners.”

Al even opmerkelijk als het doodzwijgen van de kostprijs is dat er aan het kunstwerk geen infozuil komt. “We stelden voor om een bord met uitleg of een folder in het onthaal van Ter Beke en de Spie te voorzien maar de kunstenaar wou dat niet”, aldus de voorzitter. “Hij wil de mensen prikkelen om na te denken over het werk.”