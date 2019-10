Première van ‘Altijd ergens oorlog’, “de voorstelling is acteren, dansen, alles door elkaar” Erik De Block

30 oktober 2019

‘Altijd ergens oorlog’ wordt zaterdag 9 november om 20 uur in GC Forum een bijzondere voorstelling. Met twee bands, twee dansers, twee acteurs en één oorlog. Met daarbovenop speciaal voor de voorstelling twee craftbieren van de Brouwerij Benoit. Het wordt alvast een unieke en energieke voorstelling over een oorlog van honderd jaar geleden en de oorlog van elke dag. De voorstelling is bijna volledig uitverkocht.

De basis is het stripverhaal ‘Altijd ergens oorlog’ van tekenaar Jimmy Hostens en scenarist Rino Feys uit Roeselare. Een oorlogstrip die in november 2016 voor het eerst verscheen en waarvan het tweede en afsluitende deel in oktober vorig jaar in de winkel lag.

Op de planken staan TuRF en de Wervikse band Bluelink. Beiden zingen in het West-Vlaams. “Eigenlijk is het allemaal vorig jaar begonnen toen we optraden tijdens Mith Fest in Kruiseke”, vertelt Gwen Temperman van Bluelink. “Rino Feys zag ons daar toen optreden. Hij is ook een gitarist en speelt bij TuRF. Hij was om het stripverhaal te brengen in een theatervoorstelling op zoek naar een tweede muziekband. Het leidde tot een samenwerking. We gingen ook op zoek naar dansers en acteurs.”

Visuele steun kwam er uit Kortrijk met dansers Ronja Callaerts en Bram Smans van The Cherry Dots. De groep werd pas echt volledig met de komst van actrice Sherly Vereecke (Wervik) en brouwer/acteur Christophe Benoit (Kortrijk). Sherly speelt al vele jaren bij toneelbende ’t Project.

“Rino kent Sherley en ze zag dat direct zitten”, vervolgt Gwen. “De voorstelling is acteren, dansen, alles door elkaar. Met het schrijven van het script zijn we een jaar geleden begonnen. Zes maanden aan een stuk repeteren we elke zondagvoormiddag in een schuur in Dadizele. In totaal staan we met veertien op het podium. Het is eigenlijk allemaal begonnen met iets ludieks en gegroeid naar een groot evenement. Met een lichtshow en videoprojecties. Met Bluelink spelen we een zestal nummers. De voorstelling is twee keer drie kwartier, met een pauze.”

‘Altijd ergens oorlog’ is ook een voorstelling met de boodschap naar de buitenwereld toe. “In het leven is er constant een kleine of grote oorlog.”, vertelt Gwen. “Dat kan zeer divers zijn. Iemand kan bijvoorbeeld oorlog hebben met zijn of haar dochter omdat ze niet wil studeren. Alle dingen komen in die voorstelling aan bod. Ook de innerlijke oorlog van de mensen onder elkaar. Dat kan zeer divers zijn. Bijvoorbeeld tot een drama van zelfmoord. Op het einde brengen we de oorlog op het front. We brengen echt een mooie boodschap.”

Rino Feys schreef het script, Gwen Temperman hielp ook mee. “We kregen een vrije rol”, vertelt de ex-speler van onder meer Eendracht Wervik Toekomst Menen, WS Lauwe en RC Lauwe. “Iedereen had zijn inbreng in het script.”

Meer dan waarschijnlijk wordt ‘Altijd ergens oorlog’ een rondreizende voorstelling. “Bart Ostyn is een fan van Bluelink en deed een voorstel naar GC Forum toe en daar sprongen ze er direct op”, aldus Gwen. “Bart is ook bezig met CC De Spil in Roeselare.”

Het blond bier Marietje en bruin bier Mielke zal tijdens de pauze te proeven zijn en op de dag van de voorstelling exclusief worden verkocht in cafés Kapittel en Sultan.

Tickets kosten 14 euro en zijn te koop in het stadhuis van Wervik aan de balie Vrije Tijd. Info 056/95.24.60.