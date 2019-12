Politierechter verklaart dertiger met epilepsie en 3,4 promille rij-ongeschikt na duik in gracht LSI

12 december 2019

13u59

Bron: LSI 0 Wervik Een 30-jarige man uit Wervik mag de komende zes maanden niet meer rijden. De Kortrijkse politierechter verklaarde hem rij-ongeschikt omdat hij na een epilepsie-aanval met zijn auto in de gracht was beland in Wervik.

Op 17 november 2018 was Jason O. met de wagen van zijn 70-jarige passagier onderweg. Plots liep het fout en belandde het duo in de gracht. Mogelijk kreeg O. een epilepsie-aanval. Hij zat ook nog eens met 3,4 promille alcohol in het bloed achter het stuur en had geen rijbewijs. Ook de passagier moest zich als eigenaar van de wagen verantwoorden omdat hij O. achter het stuur had laten kruipen. “Ik heb helemaal geen toestemming gegeven, hij heeft mijn sleutels afgenomen”, verdedigde de man zich. De politierechter sprak hem vrij.

Jason O., die al twee keer veroordeeld is voor rijden onder invloed, kreeg een rijverbod van 2,5 maanden, een boete van 2.400 euro en moet een jaar een alcoholslot installeren. Als hij weer wil rijden, moet hij eerst zijn rijbewijs halen en moet een arts hem weer rijgeschikt verklaren.