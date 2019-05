Politie pakt in tuin Franse bestuurder op Erik De Block

30 mei 2019

18u19 0 Wervik Opschudding alom deze voormiddag in het stadscentrum van Wervik. De politie pakte de bestuurder op van een VW Golf met Franse nummerplaat. Dat gebeurde niet zonder moeite.

Iets na negen uur stopte de auto even voorbij café ’t Lusterke in de Molenstraat. De bestuurder nam op het terras een grote parasol en laadde die in zijn koffer. ’t Lusterke was gesloten wegens de wekelijkse rustdag.

Er waren getuigen van deze diefstal en werd de politie verwittigd. Wat verderop in de Duivenstraat had de VW Golf een aanrijding met een andere auto. In de buurt van de hoek met de Nieuwstraat liet de bestuurder de auto achter en liep weg. Ondertussen kwamen diverse politiepatrouilles ter plaatse. De bestuurder kon worden opgepakt in de tuin van het gewezen Sint-Janshospitaal op de Steenakker