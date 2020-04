Politie legt lockdownfeestje stil: Fransen fuiven in en rond zwembad in de tuin VHS/DBEW

26 april 2020

18u52 0 Wervik Langs de Leiestraat in Wervik heeft de politie zondagnamiddag bij mensen thuis een lockdownfeestje stilgelegd. De Franse bewoners hadden vrienden uitgenodigd en amuseerden zich te pletter. Tot de politie langskwam en hen allemaal een proces-verbaal gaf.

De zon, luide muziek, een zwembad in de tuin en feestende mensen. Wandelaars en fietsers die zondagnamiddag op het jaagpad langs de Leie flaneerden, keken in deze tijden van corona raar op van het schouwspel achter een woning in de Leiestraat in Wervik. Eén van hen belde de politie. Die kwam ter plaatse en maakte een einde aan het privé-feestje. De aanwezigen kregen allemaal een proces-verbaal voor inbreuk op het samenscholingsverbod, enkelen ook omdat ze daarvoor een niet-essentiële verplaatsing hadden gemaakt. Hun wagens hadden ze overigens op het jaagpad geparkeerd. Het was een ploeg van de federale politie die de overtreding vaststelde. Sinds enkele weken krijgt de politie van de zone Arro Ieper versterking uit federale hoek, speciaal om het grensverkeer in de gaten te houden.