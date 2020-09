Petitie met 1.700 handtekeningen voor behoud van iconische gebouwen: “Ze zijn uniek erfgoed voor de Geluwnaren, men moet rekening houden met de verzuchtingen van de inwoners” Gemeenteraad beslist in oktober over verkoop van ’t Scolus en de gewezen jongensschool Erik De Block

01 september 2020

13u27 3 Wervik De overeenkomst met de intercommunale Leiedal over de verkoop van de oude gebouwen van ’t Scolus en de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe komt begin oktober op de dagorde van de gemeenteraad in Wervik. Tegen de plannen van het stadsbestuur is er veel bezwaar van een groep bewoners. “We verzamelden ongeveer 1.700 handtekeningen”, zegt woordvoerder Luc Gheysens van de burgerbeweging. “Deze petitie moet au sérieux worden genomen want er tekenden wel 1.500 mensen die hier wonen.”

De burgerbeweging verzamelde op diverse locaties handtekeningen voor een petitie. Onder meer op zondag aan de bakkerijen Bernard en Beyls-Colpaert, ook in december vorig jaar tijdens de slothappening van het dorpsfeest Ontdek Geluwe, Geluwe Ontdekt’. “De petitie ben ik gaan afgeven aan het schepencollege”, zegt Luc Gheysens. “Burgemeester Youro Casier had me hiervoor uitgenodigd. Ik stel vast dat de burgemeester een luisterend oor heeft voor onze verzuchtingen.”

Huis vol herinneringen

Naast de petitie werden ook affiches verspreid voor het behoud van de gewezen jongensschool en ’t Scolus waarin lang geleden het schoolhoofd woonde. Beide gebouwen dateren uit 1863. ’t Scolus staat al bijna twintig jaar leeg en is er al sedert 2008 sprake van afbraak. Het gebouw werd laatst gebruikt door Chiro Speratoker en als bergruimte door toneelgilde Onder Ons. ’t Scolus is voor de plaatselijke bevolking een huis vol herinneringen.

“Beide gebouwen zijn uniek erfgoed voor de Geluwnaren”, benadrukt Luc Gheysens. “Veel meer erfgoed in Geluwe hebben we niet. We vragen aan de bevoegde schepen Bert Verhaeghe dat hij nu eens goed luistert naar de verzuchtingen van de inwoners. Luisteren betekent ook rekening houden met hun verzuchtingen. Ik zou toch eens twee keer nadenken. Dat de gebouwen gaan worden verkocht aan Leiedal en niet aan een bouwpromotor waarin de stad geen inspraak zou hebben, vind ik een faire zaak. De burgemeester zetelt in de raad van bestuur van Leiedal.”

Inspraak moet serieus gebeuren en niet nadat alles al is beslist. Men moet rekening houden met de verzuchtingen van de inwoners, wat op heden maar voor een klein stukje is gebeurd en dan nog dankzij de ‘druk’ van de petitie Advocaat van burgerbeweging

De burgerbeweging pleit voor inspraak voor de Geluwnaren. “Dat moet dan serieus gebeuren en niet nadat alles al is beslist”, zegt de advocaat. “Men moet rekening houden met de verzuchtingen van de inwoners, wat op heden maar voor een klein stukje is gebeurd en dan nog dankzij de ‘druk’ van de petitie.”

“We vragen het behoud van alle muren, dus ook de buitenmuren langs de Derde Lansiersstraat. Als ’t Scolus dan toch moet worden afgebroken, dan vragen we dat het in zijn oorspronkelijke staat wordt herbouwd. Met bakstenen van de soort als de zijgevel van de school. Geen nieuwe, rode bakstenen dus want dat zou vloeken. Vooraleer te beslissen over de afbraak van ’t Scolus, vragen we een technische en onderbouwd advies in te winnen bij de firma Monument, die ter zake over wereldexpertise beschikt.

Geen appartementen

De burgerbeweging wil geen appartementen maar volgens de stad komen die er niet. “Er komen een beperkt aantal woongelegenheden binnen de grenzen van de bestaande bebouwing”, reageren burgemeester Youro Casier en schepen van Omgeving en Ruimte Bert Verhaeghe. “De woonfunctie kan de kern en het handelsapparaat in Geluwe versterken.”

De commotie over de toekomst van de oude gebouwen sleept ondertussen al maandenlang aan en het laatste woord is alvast nog niet gezegd… “Na de goedkeuring op de gemeenteraad, gaan we een onderhoud vragen met de intercommunale Leiedal. Voorzitter Wout Maddens is een oud-leerling van de gewezen jongensschool”, besluit een strijdvaardige Luc Gheysens.