Parko gaat vanaf januari controleren in Wervik, parkeerboetes verdubbelen: “Wie zijn parkeerschijf niet legt, riskeert een boete van dertig euro” Erik De Block

23 juni 2020

13u29 1 Wervik Parkeerbedrijf Parko zal vanaf januari instaan voor de controles op parkeren in de blauwe zone in Wervik en Geluwe. Kortparkeren in de blauwe zone blijft gratis. Wie zijn parkeerschijf niet legt, riskeert een boete van dertig euro, het dubbele van nu.

“Door de personeelscapaciteit en andere prioriteiten binnen de politiezone wordt er nu onvoldoende gecontroleerd”, geeft schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) toe. “Om de nodige rotatie te garanderen op de beschikbare parkeerplaatsen en zoveel mogelijk burgers een kans op parkeren te bieden, is een correct gebruik van het aanbod noodzakelijk. De blauwe zones en Shop & Go-plaatsen worden echter te vaak verkeerd gebruikt. Dat leidt tot frustraties bij handelaars, klanten, bewoners en bezoekers.”

Het is niet onze bedoeling de stadskas te spijzen, wel om het centrum beter bereikbaar te maken via een doordacht parkeerbeleid Schepen van Mobiliteit Bart Pynket

“Parko gaat daarom vanaf januari controles uitvoeren, zodat iedereen zijn wagen op de juiste plaats parkeert. Aan de rand van het centrum is er voldoende parkeerplaats om lang en onbeperkt te parkeren”, legt Pynket uit. “Al wil ik toch ook even benadrukken dat het niet onze bedoeling is de stadskas te spijzen, maar wel om het centrum beter bereikbaar te maken via een doordacht parkeerbeleid. Handhaving is jammer genoeg het belangrijkste instrument om dit te bereiken.”

Onpartijdigheid

Parko gaat niet alleen toezien op het parkeren in de blauwe zone, de parkeerwachters zijn ook bevoegd om een GAS-boete uit te schrijven voor bijvoorbeeld parkeren op het voetpad, op het fietspad, buiten afgebakende parkeervakken in een woonerf. Deze bevoegdheden hebben private parkeerbedrijven niet.

Het schepencollege voerde besprekingen met verschillende parkeerbedrijven en koos dus finaal voor Parko. “Het bedrijf heeft uitgebreide ervaring met parkeren”, legt Pynket uit. “Alle data van controles tot boetes worden overgemaakt aan de stad Wervik. Het werken met externe handhavers zorgt voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid voor iedere burger.”

Aanpassingen

Het principieel akkoord door de gemeenteraad van Wervik is de eerste belangrijke stap. Nadien moet ook de gemeenteraad van Kortrijk en Kuurne nog het licht op groen zetten om Wervik te laten toetreden tot de intergemeentelijke samenwerking. “Ook moeten er eerst nog een aantal zaken geregeld worden, zoals een update van het politiereglement, de aanpassing van het belastingreglement voor de blauwe zone, controle en inventarisatie van de signalisatie op het grondgebied, sensoren plaatsen op de Shop & Go-plaatsen en een infocampagne lanceren naar de burgers en handelaars", besluit de schepen.