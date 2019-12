Parkeerbedrijf gaat voortaan controleren in de blauwe zone, boete verdubbelt van vijftien naar dertig euro Erik De Block

05 december 2019

11u26 0 Wervik Het stadsbestuur van Wervik gaat een parkeerbedrijf aanstellen om controles uit te voeren in de blauwe zone. Wie zijn parkeerschijf niet legt, krijgt voortaan een boete van dertig euro, het dubbele van nu.

In de blauwe zone kun je twee uur gratis parkeren als je je parkeerschijf legt. Wie dat niet doet, riskeert een boete. Sinds maart heeft de politie echter niet meer gecontroleerd. De agent die dat deed, maakte promotie en werd inspecteur in een andere politiezone. “We zijn nu aan het onderhandelen met drie parkeerbedrijven”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Ik hoop dat we tijdens de gemeenteraad van februari de overeenkomst met een parkeerbedrijf ter goedkeuring kunnen voorleggen. De controles door een parkeerbedrijf gaan we vooraf koppelen aan een uitgebreide campagne om de mensen te informeren.”

Schepen Pynket overliep ook de sterk dalende cijfers van de inkomsten van die gemeentebelasting. In 2015 was dat nog 14.274 euro, vorig jaar heel wat minder: 6.558 euro omdat de agent vorig jaar een opleiding volgde en dus minder kon controleren.