Papa (51) voor rechter na kussen 14-jarige dochter op de mond Alexander Haezebrouck

05 juni 2019

17u50 6 Wervik Een 51-jarige papa uit Wervik moest zich woensdag verantwoorden op de rechtbank van Kortrijk nadat hij zijn dochter vol op de mond en op andere plaatsen heeft gekust. Hij gaf haar ook pornoboekjes. “Ik bedoelde er niets seksueels mee”, zei de man tegen de rechter.

Bertrand B. (51) uit Wervik deelde op 10 mei 2016 wel erg intieme kusjes uit aan zijn toen 14-jarige dochter. Toen het meisje ’s avonds aan het werken was op de computer en mama aan het slapen was, begon hij haar plots aan te raken. “Hij kuste haar op haar knie, schouder en uiteindelijk ook vol op de mond”, zei de procureur. “Eerder had hij haar ook pornoboekjes gegeven en haar gezegd dat als ze wilde masturberen waar hij bij was, hij dat niet erg zou vinden. Ook samen porno kijken vormde geen probleem.” De dag na de feiten merkte haar moeder dat het meisje niet helemaal in orde was, al snel vertelde ze wat er gebeurd was. De vrouw is ondertussen weg van bij de vader van haar dochter en hoopt hem nooit meer te zien. De advocaat van Bertrand B. gaat voor de vrijspraak. “Omdat het meisje haar hand voor haar mond hield is er zelfs nooit een kus op de mond geweest”, pleitte ze. “Een zoen geven aan je eigen dochter is geen strafbaar feit.” De man zelf zegt dat hij niet wist dat hij iets verkeerd deed. De ochtend na de feiten zou hij aan zijn vrouw wel toegegeven hebben dat hij te ver was gegaan. De man riskeert een gevangenisstraf van achttien maanden. Vonnis op 26 juni.