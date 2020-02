Overvallers die slachtoffer meenemen naar bank om geld af te halen, krijgen twee jaar cel VHS

07 februari 2020

19u11 3 Wervik “Een overval? We wilden alleen het geld terug dat hij ons nog moest.” Dat beweren twee kerels uit Menen en Wervik die een man onder dwang meenamen en hem geld lieten afhalen bij de bank. Het leverde hen een vrij zware celstraf op.

Saeed G. (25) uit Menen en Daniel M. (31) uit Wervik trokken in januari 2019 naar een woning in Wervik. Ze belden aan en stormden naar binnen toen de bewoner de voordeur opendeed. De man werd bedreigd met een mes. De daders pikten enkele spullen, waaronder zijn tv. Ook dwongen ze hem in te stappen in hun wagen. Ze reden naar een bank en verplichtten de man geld af te halen. Daarna gingen ze ervandoor.”

In de rechtbank pleitte hun advocaat dat er geen sprake was van bedreigingen met een mes. “De spullen die ze meenamen, zouden ze teruggeven hebben zodra ze het geld hadden ontvangen dat de man hen nog schuldig was.” De rechter geloofde die uitleg niet. Hij veroordeelde Saeed G. tot twee jaar cel. Zijn kompaan kreeg dezelfde straf, waarvan de helft met uitstel.