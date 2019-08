Organisatoren Rock op het Plein overleven ondanks wegvallen belangrijke sponsors : “dit jaar heel veel lokale sponsors” Erik De Block

14 augustus 2019

09u53 0 Wervik Vrijdagavond is het gratis Rock op het Plein traditioneel de muzikale opener van de vijfdaagse Zomerkermis. Headliner is de vierkoppige band Intergalactic Lovers (22.30 uur). De Aalsterse groep rond frontvrouw Lara Chedraoui brengt indierock met een bijzonder typisch geluid. “Het wordt één van hun laatste optredens vooraleer ze een moment stoppen”, zegt voorzitter Dimitri Durnez van de vzw Tobacco Town Music.

“Ze zijn toe aan een heel intensieve tour en gaan waarschijnlijk de komende maanden nieuwe nummers maken.” Het duo By August mag om 17.15 uur het festival openen. Ze zijn de winnaars van de eerste editie van ‘Rock op het Plein-kick off’ in ‘t Kapittel. Nadien speelt The Black Gasolines (18.25 uur). Derde groep op het groot podium op het Sint-Maartensplein wordt Mooneye (19.35 uur). Deze vijfkoppige band komt uit Moen. Ze waren een van de drie laureaten van de De Nieuwe Lichting op Studio Brussel.

Voor de fans van hiphop komt vanaf 20.50 uur het rapperscollectief Stikstof uit Brussel. De groep is het geesteskind van Jazz, Zwangere Guy en Astrofisiks, live begeleid door Deejay Vega. “Zwangere Guy deed veel festivals en had overal succes”, aldus Dimitri. “Op Rock Werchter, Festival Dranouter en onlangs de Lokerse Feesten.”

Voor de fuif vanaf middernacht werd ‘Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob & Olga Leyers’ geboekt. “Financieel zijn we er geraakt”, aldus de voorzitter. “Ondanks het afhaken van belangrijke sponsors als de provincie, Vlaanderen en de tabaksfabriek JTI. Dankzij de lokale handel kregen we ons budget rond. Het is opvallend dat we dit jaar heel veel lokale sponsors hebben. Nu we niet meer kunnen rekenen op de hogere overheid, moeten we het in eigen huis zoeken. Onze traditionele VIP-bar op het Sint-Maartensplein wordt anders aangepakt. We installeren een mini-zomerbar. Voor de VIP’s staan er weer foodtrucks, dit keer in de tuin van ’t Kapittel.”

Martijn Serlet uit Geluwe en Tom Brewaeys uit Grimbergen vormen sedert vorig jaar de band By August. Hun eerste single ‘TINGE’ kwam dit voorjaar uit. De twee gewezen klasgenoten werken ondertussen aan een eerste plaat. Live speelt Martijn (akoestische) drums en verzorgt de baslijnen en de samples, Tom speelt de melodische partijen.

“Het was heel plezant te vernemen dat we de ‘Rock op het Plein-kick off’ hadden gewonnen”, aldus Martijn Serlet. “Voor de tijd dat we als band nog maar bestaan, is dit al een zeer leuke kans die we krijgen. We hebben onlangs een live video opgenomen van enkele van onze nummers. In september volgt er een nieuwe single, die tevens via alle digitale kanalen zal te beluisteren zijn en kort daarna volgt dan natuurlijk de bijhorende live versie via de video die we op onze sociale media en YouTube zullen uitbrengen.”

De organisatoren doen nog een oproep om nieuwe medewerkers aan te trekken. “We kunnen zeker nog volk gebruiken zodat onze medewerkers meer in shifts kunnen helpen”, aldus Dimitri.

Meer info : www.rockophetplein.be.