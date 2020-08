Oppositiepartij CD&V tegen verkoop oude jongensschool: “Petitie die door 1.000 inwoners is ondertekend wordt volledig genegeerd” Erik De Block

08 augustus 2020

11u17 0 Wervik De stad Wervik gaat de oude gebouwen van de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe verkopen aan de intercommunale Leiedal. Voor de oppositiepartij CD&V is de verkoop één grote gemiste kans. “Er komen twaalf appartementen, zes woningen en twee ateliers”, zegt Tom Durnez. “De gebouwen werden initieel geschat op 1.145.000 euro. Na nieuwe schattingen kwam men finaal uit op 690.000 euro. Een halvering van de waarde in nog geen twee jaar tijd.”

“De jongensschool wordt verkocht voor een appel en een ei, aan een projectontwikkelaar die er maximaal geld zal uitslaan, door maximaal te bebouwen. Er zal miniem ruimte zijn voor niet-bewoning en ontspanning. Wat het stadsbestuur laat blijken zijn voor ons luchtkastelen om het project aan de bevolking verkocht te krijgen.”

Geen inspraak

“De jeugd die snakt naar speelruimte en families die op zoek gaan naar gezond groen in het centrum, zien de opportuniteit van deze locatie aan hun neus voorbijgaan. Geld en ontwikkeling heeft de doorslag gegeven. Het is dan ook verkeerd in dit dossier dat er geen degelijke inspraak van de bevolking is geweest en totaal geen rekening werd gehouden met een petitie die door meer dan 1.000 inwoners is ondertekend en aan het schepencollege werd overhandigd.”

De vleugel achteraan is 340 vierkante meter groot, wordt behouden en zal worden ingericht voor bijvoorbeeld activiteiten van verenigingen, een pop-upwinkel of -koffiebar, de leerjaren voor de jongste kinderen van de muziek- en/of tekenschool.

Burgerbeweging

De petitie was een initiatief van een burgerbeweging die de gewezen jongensschool wil redden. Het belangrijke dossier komt wellicht op de gemeenteraad van september of oktober. Met een ruime meerderheid van sp.a en de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project wordt de verkoop een formaliteit. CD&V zal tegen stemmen. Geen verrassing uiteraard. “We kunnen de verkoop van deze stadseigendom, voor deze veel te lage prijs, en met de toekomstige invulling onmogelijk goedkeuren op de gemeenteraad”, zegt Durnez.

Politiek staat CD&V er helemaal alleen voor want de andere oppositiepartij N-VA zal het project wel steunen. Net zoals andere belangrijke dossiers zal het schepencollege nog een infomarkt over het project voorzien. Tijdens het openbaar onderzoek krijgt ook iedereen de kans om bezwaar in te dienen. Er zijn enerzijds de vele handtekeningen voor de petitie maar anderzijds ziet ook een deel van de inwoners van Geluwe in dat het afbreken van de oude gebouwen de enige juiste oplossing is.

Misschien kan de burgerbeweging ondertussen eens aankloppen bij voorzitter Wout Maddens van de intercommunale Leiedal. Hij groeide op in Geluwe…