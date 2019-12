Oppositie wil meer tijd om beleidsplan te bestuderen Erik De Block

16u09 0 Wervik Oppositiepartijen CD&V en N-VA willen de gemeenteraad van januari een week verlaten, zodat ze het nieuw beleidsplan grondiger kunnen bestuderen. “In volle kerstvakantie hebben we niet genoeg tijd om de cijfers van de meerjarenplanning en de beleidsprioriteiten te bekijken”, zegt fractieleider Bercy Slegers (CD&V).

De meerderheid van sp.a en stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project stelt de voorstelling van het nieuw beleidsplan in Wervik uit tot de gemeenteraad van januari. Normaal vindt die plaats op dinsdag 7 januari, maar oppositiepartijen CD&V en N-VA willen het een week later. “Het is voor ons niet haalbaar om in volle kerstvakantie voor het eerst kennis te nemen van de cijfers van de meerjarenplanning en heel de bundel van beleidsprioriteiten”, zegt fractieleider Bercy Slegers (CD&V)

“De meerderheid heeft twaalf maanden gewerkt aan het beleidsplan en had in oktober aangekondigd dat dit op de gemeenteraad van 17 december zou, komen. Nu laten ze ons weten dat ze die datum niet zullen halen, waardoor we de bundel pas maandag 23 december thuis bezorgd krijgen om dan al op dinsdag 7 januari er gemeenteraad over te hebben. We willen echter meer tijd om alles grondig te bestuderen. Verschillende mensen hebben ondertussen ook al een reis geboekt en kunnen deze niet meer afzeggen.”

In de vorige legislatuur werd het beleidsplan ook pas voorgesteld begin februari na een gemeenteraad die tot na middernacht duurde.