Oppositie en burger worden betrokken bij meerjarenplan, half november drie publieksmomenten Erik De Block

09 oktober 2019

14u55 0 Wervik Het schepencollege van Wervik reikt voor de opmaak van het nieuw beleidsplan voor de komende jaren de hand uit naar de twee oppositiepartijen CD&V en N-VA. Wat toch wel opmerkelijk is. Ook de burger krijgt naar het voorbeeld van verschillende andere gemeenten inspraak. Dat maakte schepen van Communicatie Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) dinsdagavond bekend tijdens de gemeenteraad.

“Eind deze week gaan we de oppositie een werkstuk bezorgen”, zegt hij. “Doelstelling is te komen tot een consensus. We hebben onze prioriteiten maar willen openstaan voor een aantal suggesties vanuit de oppositie en gaan die dan in alle openheid samen bespreken. We gaan ook een campagne voeren naar de burger toe. Eventueel met grote infoborden. Er ligt hierover nog niks vast. We willen input vanuit de bevolking en voorzien half november drie publieksmomenten in Wervik, Geluwe en Kruiseke. Daar zullen we te horen krijgen wat de bevolking er aan wil toevoegen. Nadien zitten we een tweede keer samen met de oppositie. Om dan te komen tot een definitief document dat zal worden besproken op de gemeenteraad van dinsdag 17 december. Het wordt ondertussen een korte maar intense periode.”