Op Zotte Maandag vanaf 18 uur de eerste digitale Wervik quiz Erik De Block

16 augustus 2020

11u18 0 Wervik Op Zotte Maandag is er vanaf 18 uur ter gelegenheid van een door het coronavirus afgeslankte versie van de vijfdaagse zomerkermis de eerste digitale Wervik quiz online.

“Anderhalf uur weetjes, historische feiten, grappige verhalen en anekdotes over onze stad en al zijn kleurrijke inwoners”, zegt schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

“De deelnemers zoeken met en vanuit hun bubbel, welk van de keuze antwoorden juist is of welk verhaal waar of niet waar is. Je hoeft geen kenner te zijn maar deze tip geven we alvast mee: hoe vreemder en grappiger, hoe meer kans dat je juist zit.”

Inloggen via de website van de stad en daarop wordt maandag de link naar YouTube en Facebook live bekendgemaakt. Voor de samenstelling zorgden Philippe Deleu, Dimitri en Dieter Durnez, Bart Pynket, Timothy Volcke, Els Seys, Jurgen Rigole en Stefaan De Meerschman.