Op Valentijn heropening van jeugdhuis De Jukte dat sedert oktober gesloten was, op twee na is iedereen nieuw in het bestuur, elk weekend open Erik De Block

12 februari 2020

15u36 0 Wervik Jeugdhuis De Jukte kent een doorstart met een bijna volledig nieuw bestuur. Op Valentijn gaat het jeugdhuis terug open. “Het was een viertal maanden gesloten”, aldus communicatieverantwoordelijke Michiel Parmentier. “De verstandhouding tussen het vorig bestuur en de vrijwilligers was minder goed en gooide het bestuur daardoor de handdoek.”

“In samenspraak met de vrijwilligers en de stedelijke jeugddienst gingen we op zoek naar de samenstelling van een nieuw bestuur. Op twee na, is iedereen nieuw in het bestuur.” Chauni Delcroix (Geluwe) is de nieuwe voorzitster. In het vorig bestuur was ze ondervoorzitster. Delphine Depuydt (Wervik) is nu financieel verantwoordelijke. De anderen zijn dus allemaal nieuw. Denim Decourcelle uit Izegem is de barverantwoordelijke. Nora Desmet (Geluwe) fungeert als verslaggeefster. Kenneth Fieuw (Wervik) en Robbe Pattyn (Geluwe) zijn de …vlinders van dienst. “Ze springen in bij andere bestuursleden, waar nodig”, verduidelijkt Michiel Parmentier (Ieper) die dus ook behoort tot het zevenkoppig bestuur.

Jeugdhuis De Jukte huist in de kelder van GC De Gaper op de Sint-Denijsplaats. Onder voorzitster Fien Volckaert en nog eerder Sander Vossaert en Bart Salembier kende het jeugdhuis jarenlang betere tijden. Met heel regelmatig een activiteit in het jeugdhuis. De Jukte stelde vorig jaar in april het nieuw bestuur voor en dat ging meteen gepaard met een fuif. Er is toen een oproep voor nieuwe bestuursleden geweest en er vond een infovergadering plaats. De nieuwe voorzitster werd toen Yara Bogaert, een ex-Tabaksfee en sedert begin vorig jaar voor sp.a gemeenteraadslid. Met een nieuw bestuur vorig jaar was de toekomst dus verzekerd. Zo bleek dan toch. Lang duurde het dus allemaal niet met het vorig bestuur… Begin oktober was het jeugdhuis de laatste keer open.

Michiel Parmentier woont in Ieper. “Ik heb een paar vrienden die naar De Jukte gingen en zo kwam ik in het bestuur terecht”, vertelt hij. “Met het nieuw bestuur vormen we één grote vriendenkring. Ik ga er met plezier een nieuwe uitdaging aan. We zullen elk weekend open zijn, op vrijdag en zaterdag. Dat is alvast de bedoeling. Vrijwilligers-bestellers zijn alvast altijd welkom. We doen bij deze een oproep. Het is wel redelijk moeilijk om vrijwilligers te vinden. De vorige zijn zo goed als allemaal vertrokken.”

Op termijn verhuist het jeugdhuis naar het nieuw gemeenschapscentrum in de Wervikstraat. Het gaat om een aanslepend dossier. Het jeugdhuis wordt op vrijdag 14 februari aangekleed in het thema Valentijn. Iedereen zal er alvast kunnen kennismaken met het vernieuwd bestuur. “Onze komende evenementen gaan te volgen zijn op de sociale media Facebook”, zegt de communicatieverantwoordelijke. “We hebben al bepaalde voorstellen voor volgende evenementen. Hoeveel dat er worden, is afhankelijk van de ideeën. We streven naar één activiteit per maand. Het zou wel kunnen dat er twee worden.”

Dit jaar bestaat De Jukte 25 jaar en heeft dus een rijke geschiedenis. Legendarisch waren de vijftien succesvolle edities van de Nachten van de Jukte. Daaraan kwam een einde omdat er te weinig enthousiaste bestuursleden overbleven.

“Ons jeugdhuis is belangrijk voor de plaatselijke jeugd die moet kunnen uitgaan in de eigen gemeente”, aldus Michiel Parmentier die tevreden is over de contacten met de stad en streeft naar een goede verstandhouding met de buren. “Met hen is alles uitgeklaard en dat is positief”, besluit de communicatieverantwoordelijke van De Jukte.

Het begint op Valentijn vanaf 20 uur. Toegang vanaf 16 jaar.