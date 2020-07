Op twee uur tijd liefst 230 overtredingen tegen zone 30 in Ten Brielenlaan Erik De Block

01 juli 2020

09u23 9 Wervik Op twee uur tijd stelde de politie tijdens een snelheidscontrole in de zone 30 langs de Ten Brielenlaan in Wervik liefst 230 overtredingen vast. Dat maakte schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) bekend tijdens de digitale gemeenteraad.

“Deze controle dateert van twee weken geleden”, aldus de schepen. “Er kwamen tijdens die twee uur zo’n 500 auto’s voorbij. De controle gebeurde net voorbij het groot waarschuwingsbord waarop we de bestuurders in het kader van een grote sensibiliseringsactie wijzen op de zone 30. De problematiek van het te snel verkeer in onze stad is heel erg.”

Dat de politie controleerde in de Ten Brielenlaan zal wellicht geen toeval zijn. Er is daar sedert mei toenemend verkeer, in belangrijke mate door auto’s met een Franse nummerplaat. Dat komt door de Leiewerken en het afsluiten van de grensbrug in Komen. Daardoor is er naar Comines (Frankrijk) een omleiding via de Leiebrug in Wervik.

Sedert september 2018 loopt in Wervik een proefproject over de zone 30. Aan de ene kant van het stadscentrum is het zone 30 tot de Barrierestraat, aan de andere kant tot de Prinsenstraat.