Op reservatie naar de zomerkermis in Wervik: foorkramers en bezoekers tevreden, Zotte Maandag verloopt heel rustig

17 augustus 2020

17u29 0 Wervik Nadat de Nationale Veiligheidsraad enkele weken geleden de maatregelen verstrengde, annuleerden veel gemeenten hun kermissen. In Wervik gaat de vijfdaagse zomerkermis wél door, tot dinsdagavond en op reservatie. Zotte Maandag is normaliter een topdag, dit jaar verliep die erg rustig. “Dat komt door corona, maar ook omdat de mensen dit jaar geen dag verlof hebben genomen”, oordeelt plaatsmeester Rudy Vanden Broele.

Verplicht met een mondmasker, met afzonderlijke in- en uitgangen en het aantal bezoekers is beperkt tot maximaal 200 personen per uur. “Zondag waren we een paar keer volzet, zaterdag één keer”, vertelt plaatsmeester Rudy Vanden Broele. “Zondag hadden we het geluk dat de kermis ontsnapte aan de felle regenbuien in de namiddag.” Op Zotte Maandag was het dan weer ‘kwakkelweer’, met omstreeks vijf uur een regenbui.

Het reserveren en registreren verloopt vrij vlot. “Er zijn mensen die er geen weet van hebben dat er werd gevraagd om te reserveren”, vertelt de plaatsmeester. “Dat gaat dan om bezoekers uit Komen-Waasten en Wervicq-Sud. Opvallend zijn de bezoekers van elders in de provincie: Heule, Langemark-Poelkapelle en De Panne. Er kwam zelfs iemand speciaal uit Gent. Blijkbaar zijn dat gasten die de kermissen volgen en daarvan een filmpje plaatsen op YouTube.”

Tweede kermis

Gina Coudron en haar vriendin Mady Dejonghe waren van de partij met hun schietkraam Tir Johnny. Gina (57) is geboren en getogen in Wervik en volgde als foorkramer haar ouders op. “We zijn zeer content dat we hier kunnen staan”, benadrukt Gina. “Dit is nog maar onze tweede kermis van het seizoen. Door het coronavirus werd de foor in Ieper na vijf van de twaalf dagen afgeblazen. Komend weekend zouden we in Roeselare van de partij zijn maar het vindt daar niet plaats.”

“Misschien gaat het eerste weekend van oktober de kermis in Marke ook door. We hopen ook in oktober in Geluwe. De bezoekers zijn hier zeer tevreden dat ze naar de kermis kunnen gaan. Het is door de stadsdiensten allemaal zeer goed georganiseerd.”

“Na gebruik ontsmetten we elk geweer”, vertelt Mady. “Zaterdagavond na zes uur was het tamelijk druk en de beste periode van de hele kermis. We zijn de stad Wervik alvast dankbaar.”

Glenn De Gryse en Céline Steelandt uit Wervik waren van de partij met hun kinderen Noah (5) en Lilou (1). “Er is door het coronavirus al niet veel te doen en dus is het wel deugddoend voor de kinderen dat er kermis is”, vertelt papa Glenn. “We kunnen eens naar buiten komen in eigen stad. Het is een mooi initiatief van de stad, die zo toch iets heeft ondernomen voor de jeugd.”

Het was op Zotte Maandag wel een ‘vreemd zicht’ in sommige centrumstraten. Geen jaarlijkse braderie maar wel twee bouwwerven in de Vlamingen- en Duivenstraat. Door het leveren van stortbeton was het in de Vlamingenstraat maandagnamiddag zelfs vrij gevaarlijk. Op het Sint-Maartensplein zijn er nog amper twee cafés. Een pluspunt voor de Sultan en het nieuw sfeercafé Black Pearl waren uiteraard de veel grotere terrassen.

Gregory en Timothy Volcke van bistro en zaal Kapittel namen het initiatief met zaterdag en zondag twee optredens op hun terras. Die waren telkens een meevaller. Opmerkelijk: café ’t Lusterke in de Molenstraat is heel het kermisweekend gesloten en gaat dinsdagmorgen weer open. ‘In het kader van de opgelegde coronaregels en de grotere verwachtende toeloop van klanten zal ik niet in de mogelijkheid verkeren om ieders veiligheid te garanderen’, zo hangt er een mededeling van cafébaas Antony Verschaeve uit. ‘Zeker niet met mijn resterend klein terras. Vanaf dinsdag 18 augustus sta ik weer paraat om jullie te ontvangen en op een veilige manier te bedienen.’