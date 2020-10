Ook coronavirus bij eersteprovincialer Eendracht Wervik: elftal in quarantaine Erik De Block

09 oktober 2020

13u43 2 Wervik In het provinciaal voetbal zijn in onze provincie al een vijftiental ploegen getroffen door coronabesmettingen. Ook het eerste elftal van eersteprovincialer Eendracht Wervik blijkt nu getroffen. Eén speler testte woensdag positief.

“Sportief manager Marnik Hoflack bracht me op de hoogte”, aldus voorzitter Christophe Parreyn. “Donderdagavond werd er niet getraind en gaf ik alle spelers van het eerste elftal en de beloften de opdracht om zich te laten testen op het coronavirus. Iedereen zit in quarantaine. Ze trainden dinsdagavond. Het is nu wachten op die resultaten.”

Niemand van het bestuur moet zich laten testen. “Dinsdagavond waren we niet in de kantine want we zaten op een andere locatie in vergadering en hadden dus geen contact met de bewuste speler van het eerste elftal.”

De wedstrijd zaterdagavond tegen VK Dadizele werd eerder al uitgesteld omdat ook bij deze ploeg corona werd vastgesteld. De wedstrijd van de beloften van Eendracht Wervik vrijdagavond thuis tegen FC Moen is omwille van corona ook uitgesteld