Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: Van Romeinen, over Open Bedrijvendag naar aftellen naar Winkel Koerse Redactie

03 oktober 2019

12u20 0

TIP 1: WERVIK: Gallo-Romeins Weekend met 175 reenactors

Het tweejaarlijks Gallo-Romein Weekend in Wervik verhuist zaterdag 5 en zondag 6 oktober van stadsdomein Oosthove naar recreatie-eiland De Balokken. De organisatoren verwachten vijfduizend bezoekers en 175 figuranten. Als thema werd dit jaar gekozen voor Tempus Fugit of ‘de tijd vliegt’. Bezoekers kunnen kennis maken met de evolutie van een Romeins legionair tussen 1000 voor Christus, toen de Latijnen zich vestigden in de streek rond Rome, en 476, het einde van het West-Romeinse rijk. De ingang ligt aan de rode voetgangers- en fietsersbrug aan de achterkant van de Briekenmolen in de Koestraat. Wie op zaterdag komt en zijn polsbandje aanhoudt, mag op zondag gratis binnen. Meer info op www.galloromeinsweekend.be.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis