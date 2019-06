Ontevreden klant schiet hagelpatroon af naar nachtwinkel: Twee klanten lichtgewond Alexander Haezebrouck & Erik De Block

29 juni 2019

16u34 0 Wervik De Leiestraat in Wervik werd tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag opgeschrikt door een schietincident. Een ontevreden klant vuurde omstreeks 2 uur een hagelpatroon af in de richting van een nachtwinkel. Twee klanten die net in de winkel aanwezig waren, raakten lichtgewond.

De feiten speelden zich af aan de nachtwinkel vlak naast het voormalig café The Skyline op het begin van de Leiestraat vlakbij de Leiebrug en de grens met Frankrijk. Een man wou een fles drank kopen maar had niet genoeg geld mee. Toen de uitbater weigerde de man iets te laten meenemen, is hij boos naar buiten gestapt. “Een tijdje later kwam de klant terug”, zegt commissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Vanop de brug vuurde hij een hagelpatroon af in de richting van de nachtwinkel. Daarbij raakten twee klanten die op dat moment binnen waren, lichtgewond.” De twee klanten werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis maar mochten al snel naar huis. De politie onderzoekt de zaak maar de dader is voorlopig spoorloos. Vermoedelijk staat de man wel op camerabeelden van veiligheidscamera’s die in de buurt hangen.