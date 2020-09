Ongezien: inbrekers plooien zijdeur van bestelwagen open, maar kunnen niks stelen VHS/DBEW

09 september 2020

19u42 0 Wervik Zelfstandig schilder Kurt Vermandele (45) uit Roeselare is dinsdagnacht het slachtoffer geworden van dieven. Aan het schildersbedrijf Mahieu in Wervik dat hij vorig jaar overnam, probeerden de daders binnen te geraken in een bestelwagen die uitzonderlijk buiten geparkeerd stond. Ze plooiden de zijdeur open.

Omdat er geen plaats meer was in het atelier van schilderwerken Mahieu in de Komenstraat in Wervik, werd maandagavond uitzonderlijk een bestelwagen op straat geparkeerd. Dinsdagmorgen geloofde zaakvoerder Kurt Vermandele zijn ogen niet. “De volledige zijdeur van het voertuig is opengeplooid, allicht omdat de daders er niet in slaagden de deur op een andere manier te openen”, zegt Vermandele. “Ze moeten veel kracht gezet hebben want zo’n deur plooi je niet zomaar.

Geen alleenstaand feit

De poging tot inbraak in de bestelwagen van het schildersbedrijf Mahieu uit Wervik is geen alleenstaand feit. Een nacht voordien overkwam een zelfstandige uit Ieper hetzelfde en nog eens een nacht voordien werd op Sint-Jan, in Ieper, ook ingebroken in een bestelwagen. Twee mannen, onherkenbaar door hun trui met kap, maakten de deur achteraan het voertuig open en gingen er vandoor met een voorraad materiaal. Ook in de omgeving van de Duivenstraat/Torrepoortlaan werd tijdens die nacht ingebroken in een bestelwagen. Dat was ook het geval in een bedrijfsvoertuig van de technologiegroep EEG uit Gullegem dat bij een werknemer thuis langs de Brugseweg in Sint-Jan stond geparkeerd.

Verdacht gedrag

De opstoot van inbraken in bestelwagens is voor de politie van de zone Arro Ieper aanleiding om nog eens te wijzen op een aantal preventieve maatregelen die helpen om dergelijke feiten te voorkomen. Op de website van de politie staan de belangrijkste tips daarvoor opgelijst. Er wordt ook opgeroepen om alert te zijn. Verdachte voertuigen in het midden van de nacht, mensen die opvallend veel belangstelling tonen voor bestelwagens… dergelijke situaties worden best onmiddellijk gemeld bij de politie. Dat kan de klok rond op het nummer 057/230.500.