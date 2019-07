Ondernemer Frans Vandenameele (74) overleden Erik De Block

14u29 6 Wervik In het AZ Delta Menen is vorige week vrijdag ondernemer Frans Vandenameele op 74-jarige leeftijd overleden.

Frans, die zelf in Geluwe woonde, was destijds één van de eerste ondernemers in de regio die een ruim- en ontstoppingsdienst begon. Zijn grote klantenbestand werd later overgenomen door zijn zoon Franky, die met ‘Professional Cleaning Service voor een nieuwe en eigentijdse naam koos. In de beginjaren na die overname bleef Frans zijn zoon overigens nog altijd bijstaan.

“Hij was iemand die voor iedereen klaarstond en hielp waar het kon”, reageert Franky. “Hoe dikwijls was hij niet voor ons op de baan?”

Frans Vandenameele was de weduwnaar van Rosa Hoedt. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 27 juli, om 10 uur in de Heilig Hartkerk in Kruiseke.