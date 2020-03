Onder Ons speelt Dwars in Ter Linde Erik De Block

12 maart 2020

10u12 0 Wervik De koninklijke toneelgilde Onder Ons Geluwe brengt in de polyvalente zaal van Ter Linde vijf voorstellingen van de tragikomedie Dwars. De regie is in handen van Patrick Deleu.

Sophie is dood. Een fatale dwarslaesie na een auto-ongeval heeft deze jonge vrouw weggerukt van haar man, familie en vrienden. Er heerst verdriet en frustratie. Maar ook schuldgevoel steekt de kop op. En hier en daar is er zelfs opluchting. Was Sophie wel zo aardig als de woorden suggereren die aan haar graf worden uitgesproken? Was het ongeluk wel een ongeluk? En hield iedereen wel zoveel van haar als je mag verwachten? Of blijkt ook hier familie eerder een wespennest dan een warm bad? En wie is toch die vreemdeling die te pas en te onpas opduikt?

Op de planken staan Berten Larnout (Laurens, de jonge weduwnaar), Veerle Krock (Caroline, zijn moeder), Fran Oosthuyse (Justine, zijn tweelingzus), Kristien Staessens (Esther, zijn schoonmoeder), Patrick Rozé (Jo, zijn schoonvader Patrick Rozé), Celien Leroy (Mira, zijn schoonzus), Lien Eggermont (Jana, compagnon van zijn vrouw Sophie), Dave Demyttenaere (Dries, zijn nonkel), Barbara Six (Vera, zijn tante, zus van Caroline), Rik Vandamme (Ivo, zijn beste vriend), Tony de Hollander (Vincent, een onbekende).

Opmerkelijk is alvast dat de nieuwe voorzitter Veerle Krock en haar voorganger Patrick Rozé voor de eerste keer samen op de planken staan. “We hebben twee rollen waarin het onder ons allesbehalve klikt, gelukkig is het niet zo in de praktijk”, lacht Veerle.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdagen 14 en 21 maart telkens om 20 uur, zondag 15 maart om 15 uur, woensdag 18 maart om 20 uur en vrijdag 20 maart om 20 uur. Tickets kosten acht euro op www.ktoog.be.