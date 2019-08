Ondanks ‘vroege’ regenbuien toch weer heel veel volk

op reeds negentiende editie van internationale oldtimermeeting

18 augustus 2019

16u43 5 Wervik De Wervikse Oldtimer Liefhebbers organiseerden zondag de ondertussen reeds negentiende editie van hun internationale oldtimermeeting in en rond het stadsdomein Oosthove. Zondagmorgen regende het tot tien uur en gooide dat roet in het eten. Gelukkig klaarde het op, dook in de loop van de namiddag zelfs de zon op en kwam er toch weer veel volk.

Het gaat om een van de grootste gratis oldtimermeetings in België en Noord-Frankrijk. Met gratis deelname en toegang. Vorig jaar waren er maar liefst iets meer dan duizend deelnemers en ruim 12.000 bezoekers. “Ik was hier zondagmorgen al om vijf uur en het was regen, regen, regen”, aldus Philippe Galle van de Wervikse Oldtimer Liefhebbers. “Door de weersomstandigheden hebben deelnemers uit Normandië afgebeld. Er is toch veel volk.”

Zijn zonen Nicolas, Olivier en de bekende stand-up comedian David Galle helpen elk jaar mee. “De opkomst is iets minder dan vorig jaar maar de echte liefhebbers komen”, zegt Olivier. “Het is moeilijk om er een getal op te plakken.” Binnen en buiten waren er tientallen stands met wisselstukken, oldtimer promomateriaal, tweedehandsboeken, miniatuurauto’s en zelfs passende vintage kledij om met een oldtimer te rijden.

Elke keer is er een centraal thema. Dit jaar zijn dat de de Cyclecars, een bont allegaartje van goedkope en lichte voertuigen uit de jaren 1910 tot 1930. Alvast een opmerkelijk centraal thema. Cyclecars werden zo licht mogelijk gebouwd en vulden het gat tussen de motorfietsen en de auto. Geert Debrabandere en zijn echtgenote Benedicte Verhaeghe uit Langemark waren van de partij met vier cyclecars. Geert groeide op in Geluwe en baatte tot in 2014 in de Generaal Lemanstraat in Menen een bakkerij uit.”

“Ik kreeg door puur toeval de microbe te pakken”, zegt Geert. “Veertien jaar geleden was een pedaal van de gocart van mijn zoon kapot en was ik op zoek voor de herstelling. Iemand duidde me een adres aan en daar stond het wrak van Cyclecar van het merk Villard en van het bouwjaar 1929. Ik heb die auto volledig zelf gerestaureerd. Eerst een jaar opzoekingen. Iemand uit Nieuw-Zeeland bezorgde me een volledig plan. Daarna volgde twee jaar werk. Het is ondertussen een passie geworden. Elk weekend zijn we weg naar een oldtimerweekend of beurs. We zijn ook lid van de Wervikse Oldtimer Liefhebbers.”

Volgend jaar zijn de organisatoren dus toe aan de twintigste editie. “We willen iets speciaals doen”, aldus Olivier Galle. “Een thema hebben we nog niet want nu waren we te druk bezig met deze editie. We moeten een thema vinden dat interessant een aantrekkelijk is. Tegelijk moet het een populair thema zijn zodat er veel exemplaren te zien zijn.”