Ondanks regelmatig regen toch veel volk op Rock op het Plein, geen Olga Leyers op de afterparty Erik De Block

17 augustus 2019

17u57 7 Wervik Ondanks regelmatig regen werd het gratis muziekfestival Rock op het Plein vrijdagavond toch een meevaller. Gelukkig regende het tijdens de muzikale opener van de vijfdaagse Zomerkermis nooit pijpenstelen.

Het gezellig plein vlak voor het stadhuis liep helemaal vol tijdens het optreden van headliner Intergalactic Lovers. Muzikaal waren ze sterk maar de grote ambiance ontbrak. De afsluitende dj’s kregen het volle plein aan het dansen. Evenwel zonder Olga Leyers die moest afzeggen.

De Aalsterse groep Intergalactic Lovers rond frontvrouw Lara Chedraoui staat bekend voor een apart genre: indierock met een bijzonder typisch geluid. “Het was één van hun laatste optredens vooraleer ze een moment stoppen”, zegt voorzitter Dimitri Durnez van de vzw Tobacco Town Music. “Ze zijn toe aan een heel intensieve tour en gaan waarschijnlijk de komende maanden nieuwe nummers maken. Persoonlijk ben ik een grote fan van die band.”

De traditionele afterparty vanaf middernacht werd een overweldigend succes. Hiervoor werd dit keer ‘Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob & Olga Leyers’. In 37 edities Rock op het Plein de langste naam ooit op de affiche. Olga Leyers was er niet bij. Vrijdag gaf ze uitleg tijdens een videoboodschap. “Donderdagavond werden we verwittigd dat het zonder Olga Leyers zou zijn”, zegt Dimitri Durnez. “Ze had verplichtingen voor televisie, waarschijnlijk voor VTM. Spijtig maar we kunnen daar niet onderuit”

De organisatoren kregen de hulp van zo’n honderd medewerkers. Sommigen werkten voor de allereerste keer mee. “We deden via de sociale media een oproep en dat zorgde toch voor enkele reacties”, aldus de voorzitter. De vzw Tobacco Town Music mocht rekenen op de financiële steun van veel lokale handelaars. “In de tuin van ’t Kapittel waren er meer dan 350 vip’s en dat is een record”, aldus Dimitri Durnez.

De traditionele vip-bar op het Sint-Maartensplein werd anders aangepakt. Er was dit keer een mini-zomerbar. “Geen stellingbouw dus meer en dat maakte het voor ons ook gemakkelijker want de opbouw en afbraak was vroeger veel werk”, aldus de voorzitter.

Het regende tijdens het optreden van Intergalactic Lovers maar dat deerde de festivalgangers niet. Ze bleven massaal aanwezig. Voor de allerjongsten waren er eerder de hiphoppers van Stikstof. Toen was het plein nog niet helemaal vol. De jongste fuivers die zaterdagnacht om twee uur nog niet waren uitgedanst, trokken nog richting jeugdhuis de Bierpompe waar men traditioneel uitpakte met een afterparty. Er waren geen incidenten.