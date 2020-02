Onbemande bibliotheek kent vertraging Erik De Block

07 februari 2020

09u40 0 Wervik De plannen om te starten met een onbemande bibliotheek kennen vertraging. Dat maakte schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) bekend tijdens de gemeenteraad.

“Er is overleg geweest met ons personeel”, aldus de schepen. “Het proefproject in april in voege laten treden kan niet omdat er een technisch probleem is met de automatische schuifdeuren. Ze moeten worden vervangen en worden gekoppeld aan de alarmcentrale. De deuren zijn al jaren aan vervanging toe. We hopen eind april, begin mei klaar te zijn en dan tijdens een proefperiode het systeem te laten testen. Ik hoop dat we tegen juni echt van start kunnen gaan. Eerst in Wervik en dan in de bib van Geluwe.”

Vaste gebruikers zullen in de bibliotheek een unieke code krijgen. Met die code zullen ze in combinatie met hun elektronische identiteitskaart elke dag binnen kunnen. Om bijvoorbeeld buiten de vaste openingsuren boeken of dvd’s te komen inleveren en ontlenen. Of om in de leeszaal de krant of een tijdschrift te lezen.